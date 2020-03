Lastnik Telemacha kupil spletno trgovino ideo.si

Ljubljana – Družba Slovenia Broadband je prek projektne družbe Shoppster kupila podjetje Ideo Plus, ki upravlja spletno trgovino ideo.si. Slovenia Broadband je lastnica telekomunikacijske družbe Telemach, vsa podjetja skupaj pa sodijo v skupino United Group.Družba Schoppster je na Javno agencijo za varstvo konkurence prijavila koncentracijo z družbo Ideo Plus. Ideo Plus je spletni trgovec, ki je imel predlani 7,9 milijona evrov prihodkov, slabega pol milijona evrov čistega dobička in skoraj milijon evrov kapitala. Edini lastnik tega spletnega trgovca je Bojan Pelcar, podjetje pa deluje 13 let in se ukvarja z opremo doma, pohištvom, ...