Lastniki Bernardina o pripojitvi Savi Turizmu konec februarja

Ljubljana – Potem ko je včeraj odločanje o pripojitvi Hotelov Bernardin na konec februarja preložila skupščina Save Turizma , je to z današnjim sklicem nove skupščine za 28. februar storila tudi portoroška družba. Delničarji Hotelov Bernardin bi o tem sicer morali odločati danes.Kot smo poročali, skupščina Save Turizma včeraj o pripojitvi ni odločala, ker njena materna družba Sava za to ni dobila soglasja vseh upnic. Po naših informacijah soglasja ni dal sklad York. Poleg njega sta glavna upnika še Slovenski državni holding (SDH) in Kapitalska družba.Luksemburški sklad menda ni dal soglasja, ker vlada pol leta ni potrdila načrta upravljanja državnih turističnih družb, ki predvideva tudi državni dokup 42-odstotnega deleža Yorka v Savi. Zaradi odstopa vlade pa je sprejetje tega dokumenta negotovo.Po naših informacijah je bilo na nadzornem svetu SDH sredi januarja sklenjeno, da se bo načrt upravljanja državnega turističnega sklada vključil v letni načrt upravljanja SDH za letošnje leto, ki je bil za sprejetje na vladi predviden za ta teden.