Lastniška sprememba v slovenski spletni trgovini enaA

Aljoša Domijan postaja edini lastnik slovenske spletne trgovine enaA, ki je v času pandemije svojo prodajo podvojila. FOTO: Sta Delo

Povečana prodaja vseh spletnih trgovcev

Spletna trgovina enaA, je tako kot ostale spletne trgovine, v aprilu podvojila prodajo in ob tem dodatno zaposlovala. Časi so za spletne trgovce izredno ugodni zato je sprememba v lastništvu, vsaj na zunaj presenetljiva. Direktor podjetja Gambit tradeje izstopil iz lastništva podjetja, ki ima v lasti spletno trgovino enaA, je preko socialnih omrežij sporočil dozdajšnji partner. Cena odkupa ni znana, je pa jasno, da evforija spletnega nakupovanja vrednosti podjetja ni povečala v enaki meri, kot bi jo, če bi ta kotirala na borzi.Trenutno edini lastnik spletne trgovine zagotavlja, da je prodaja bila v teku že vsaj eno leto, v tem trenutku je prišlo le do realizacije dogovora. Šinkovec se je v obdobju povečanega obsega dela zgolj dokončno odločil izstopiti iz podjetništva, pri tem pa gre predvsem za osebni razlog.Edini lastnik in obenem direktor podjetja Aljoša Domijan pravi, da je šlo za sporazumen odkup, podjetje pa je zaradi pozitivnih obetov kupil z večjim zadovoljstvom. Domijan v bližnji prihodnosti novega partnerstva ne načrtuje.S povečano prodajo se v času pandemije srečujejo vsi spletni trgovci, tako v Sloveniji, kot v tujini. Ameriški gigant spletne trgovine Amazon je konec aprila poročal o rekordnem povečanju dohodka v prvem četrtletju. Samo v prvih treh mesecih so ustvarili 75,5 milijard dolarjev dohodka, kar je 26-odstotno povečanje v istem obdobju lani. Uporabniki njihovih storitev in kupci spletne trgovine Amazon so skupno od začetka pandemije vsako sekundo v povprečju porabili 11.000 dolarjev. Gre za rekord prodaje v tem obdobju, ki je običajno obdobje z najmanj prodajnimi aktivnostmi. Pričakovano so se odzvali tudi finančni trgi, delnica Amazona namreč od sredine marca izkazuje trend rasti, skupna vrednost podjetja pa je tako dosegla nov vrh.EnaA v maju pričakuje od 30 do 50-kratno povišanje glede na isto obdobje lani, pri tem pa poudarjajo, da se poslovanje po spremembah zaradi pandemije, vrača v običajne in poznane tirnice. Tudi priljubljeni segmenti prodaje se približujejo že poznanim navadam, tako so v tem obdobju zopet bolj iskane avtomobilske gume, klime, bazeni in ostali izdelki, ki so jih kupci iskali v enakih obdobjih lani. Potrošniške navade so se vrnile v poznana območja, anomalije v prodaji pa so se že zmanjšale.Domijan še dodaja, da se bodo kupci verjetno vrnili v trgovske centre, ko se bodo ti odprli. Zaradi pridobitve novih kupcev pri enaA vendarle pričakujejo, da bo višja prodaja ostala tudi do konca leta.