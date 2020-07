Lastniški premiki v ameriških časopisih

Hedge sklad Chatham kupuje eno največjih časopisnih družb McClatchy, ki je razglasila bankrot.

Sklad Alden Global Capital je konec lanskega leta postal tretjinski oziroma največji lastnik medijskega podjetja Tribune Publishing, ki med drugim izdaja Chicago Tribune. Alden nadzoruje tudi okoli 200 publikacij prek svoje družbe MediaNews Group. Hedge sklad bi obe založniški družbi, torej MediaNews Group in Tribune Publishing, lahko v prihodnosti združil in tako ustvaril novega medijskega giganta, je poročal New York Times. FOTO: Jim Young/Reuters