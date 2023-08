Lažji postopki pri zaposlovanju in prejemu pomoči

Intervnenti zakon prinaša tudi nekatere ukrepe za gospodarstvo, denimo hitrejše zaposlovanje tujcev z Balkana ter nekatere omilitve pogojev za prejem pomoči.

Garancija za predplačila ne bo potrebna

Za gospodarstvo je v noveli zakona omiljena določba glede pomoči za škodo, in sicer po novem predplačil pomoči v višini do 10 odstotkov ocenjene škode podjetjem ne bo treba zavarovati z bančno garancijo. Kot je znano, bo država podjetjem krila 60 odstotkov škode na strojih in opremi, zalogah in zaradi izpada dohodka, če so to imeli zavarovano, sicer pa 50 odstotkov.

Podjetja, ki za sanacijo potrebujejo predplačilo, morajo prijavo škode oddati do 1. septembra. Podjetja, ki ne potrebujejo predplačila pomoči, pa lahko oddajo prijavo škode do 20. septembra. Danes bo gospodarsko ministrstvo izvedlo spletni seminar glede oddaje ocene škode v gospodarstvu po poplavah.

Hitrejše zaposlovanje tujcev

Vlada predlaga tudi hitrejše zaposlovanje tujcev, a le tistih, ki bodo v Sloveniji opravljali dela, vezana na odpravo posledic poplav. »Zavod za zaposlovanje bo dolžan v desetih dneh izdati ali neizdati soglasje, na podlagi tega pa bo delavec lahko začel delati. V treh mesecih pa morajo upravne enote presoditi, ali bo delavec dobil enotno dovoljene za bivanje in delo. Govorimo o tujih delavcih iz nevizumskih držav, to so vse države Balkana, razen Kosova,« je dejal minister za delo Luka Mesec. Ta ukrep tako ne velja za delavce iz, denimo, Filipinov, Nepala, Bangladeša. Seznam poklicnih skupin, ki jih bodo potrebovali pri sanaciji, bodo pripravili pri ministrstvu za delo. Ukrepi s področja zaposlovanja tujcev veljajo do 31. avgusta prihodnje leto, je dejala ministrica za notranje zadeve Sanja Ajanović Hovnik. »Ukrep bo veljal za tujce, ki lahko tudi sicer pridejo v Slovenijo kot turisti in tu ostanejo tri mesece. To je ukrep, kot ga poznata tudi Avstrija in Nemčija. Vloge za delo bodo morale biti označene, da gre za sanacijo, tako bo postopek hitreje stekel na zavodu in upravnih enotah, kjer pa odpravljamo krajevno pristojnost,« je še dodala Sanja Ajanović Hovnik.

Nadomestila delavcem

Luka Mesec je še povedal, da bodo zaposleni v poplavljenih podjetjih, ki so pomagali pri čiščenju, prejeli 100 odstotkov plače, in ne 80 odstotkov. Delodajalci bodo upravičeni do povračila izplačanih plač, vendar največ do višine povprečne mesečne plače za mesec maj 2023. Ukrep pa velja od 3. avgusta do 3. septembra.

Delavci, ki zaradi višje sile ne morejo delati ali pa so na čakanju na delo, bodo prejeli nadomestilo v višini 80 odstotkov plače, tega pa bo država sofinancirala z 80 odstotki. Za delodajalce, ki bodo prejeli povračilo nadomestila plače za čas čakanja na delo, predlog zakona določa obveznost ohranitve zaposlitev delavca tudi po prenehanju koriščenja ukrepa, in sicer za obdobje enako prejemanja delnega povračila nadomestila plače.

Pomoč samozaposlenim

Predlog zakona pri pomoči samozaposlenim znižuje pogoj, vezan na padec čistih prihodkov od prodaje za pridobitev pomoči. Po novem bodo pomoč prejeli vsi, ki so se jim letos znižali čisti prihodki od prodaje na letni ravni za 25 odstotkov glede na lani. Samozaposleni, ki zaradi posledic poplav ne morejo opravljati dejavnosti, bodo pomoč prejeli od avgusta do konca leta, in sicer po 1200 evrov na mesec, samozaposleni v kulturi 760 evrov na mesec in kmetje 1020 evrov na mesec.