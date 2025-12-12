  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Novice

    Le 41 minut za 130 kilometrov

    Med Gradcem in Celovcem na novi progi vlak vozi 41 minut, pri nas na podobni razdalji med Ljubljano in Mariborom 2,5 ure.
    Railjet doseže hitrost 250 kilometrov na uro. FOTO: Borut Tavčar
    Galerija
    Railjet doseže hitrost 250 kilometrov na uro. FOTO: Borut Tavčar
    Borut Tavčar
    12. 12. 2025 | 22:59
    12. 12. 2025 | 23:10
    4:44
    A+A-

    S premierno vožnjo hitre železniške povezave med Gradcem in Celovcem, ki je ob precejšnjem slavju potekala 12. decembra, je Avstrija naredila nov pomemben korak v modernizaciji svojega železniškega omrežja. Hitri vlak je progo Koralmbahn, dolgo približno 130 kilometrov, prevozil v 38 minutah. Vlak na še malce krajši razdalji med Ljubljano in Mariborom pa vozi dve uri in pol.

    Standarden čas vožnje na novi progi, ki so jo gradili več kot 25 let, stala pa je šest milijard evrov, saj jo sestavlja več predorov, tudi najdaljši v Avstriji, 33 kilometrov dolg Koralm Tunnel, bo od ponedeljka 41 minut. Takrat bo to postala redna povezava med mestoma, ki sta postali praktično eno, so poudarjali politiki na dogodku. Med drugim ima Gradec opero, Celovec pa gledališče, ob nakupu vstopnice za predstavo v drugem mestu pa bo priložena vozovnica za vlak.

    Nasploh bo nova povezava omogočila bistveno hitrejše in energetsko učinkovitejše povezovanje dveh pomembnih avstrijskih mest. Ne zgolj to, proga je del povezave Baltika s Sredozemljem in predstavniki obeh mest, pa tudi državne politike, vidijo v njej svetlejšo pot v prihodnost. Slovenije ob tem niso omenjali, omenili pa so Bologno, ki je poleg poljskega Gdanska konec evropsko pomembnega koridorja Baltik – Adria.

    Notranjost Railjeta. FOTO: Borut Tavčar
    Notranjost Railjeta. FOTO: Borut Tavčar

    Ob tem bo povezava Koralmbahn, Semmering in Neumarkt Sattel omogočila boljšo dostopnost, pospešila trgovinske in turistične tokove ter povečala učinkovitost v prometu med Avstrijo in Italijo. Ta povezava bo okrepila gospodarske vezi med državama in pripomogla k večji mobilnosti na evropski ravni. Najprej bo zaživela povezava s Trstom in Vidmom.

    Izmenično napajanje za hitrost

    Hitri vlaki imajo seveda izmenično napajanje s 15 kilovolti (kV) pri frekvenci 16,7 Hertzov (Hz), kar je standard za večino železniških prog v Avstriji in srednji Evropi. Ta napajalni sistem je namreč optimiziran za delovanje pri visokih hitrostih, kar je ključno za zagotavljanje zanesljivega delovanja vlakov, ki bodo na tej progi dosegali hitrosti do 250 km/h. Sistem omogoča visoko zanesljivost in učinkovito rabo energije, kar je ključno za obratovanje na hitrosti, ki jo omogoča ta proga. S tem se povečuje tudi ekonomska in ekološka izvedljivost železniškega prevoza.

    Množica ob premierni vožnji vlaka. FOTO: Borut Tavčar
    Množica ob premierni vožnji vlaka. FOTO: Borut Tavčar

    Na progi vozijo vlaki Railjet, ki vozijo pod blagovno znamko ÖBB Railjet in so med vodilnimi hitrimi medkrajevnimi vlaki v Avstriji in Evropi, proizvajajo pa jih pri Siemens Mobility. Gre za visokozmogljive potniške vlake tipa Viaggio Comfort (in najnovejše Viaggio Next Level za nove generacije), ki jih je Siemens Mobility dobavil avstrijskim zveznim železnicam (ÖBB).

    Pozimi so zaprte čakalnice zelo dobrodošle, imajo tudi wi-fi. FOTO: Borut Tavčar
    Pozimi so zaprte čakalnice zelo dobrodošle, imajo tudi wi-fi. FOTO: Borut Tavčar

    Nova proga je po različnih objavljenih cenah stala med 5,9 in 6,1 milijarde evrov. Ta številka naj bi vključevala gradnjo proge in predora, ob sodelovanju Evropske unije (več kot 600 milijonov evrov).

    Cvet državne, deželne in mestne politike. FOTO: Borut Tavčar
    Cvet državne, deželne in mestne politike. FOTO: Borut Tavčar

    Povezava v jedro evropskih koridorjev

    Na osrednjem odprtju so sodelovali visoki predstavniki avstrijske politike. Alexander Van der Bellen, predsednik Republike Avstrije, je označil projekt kot pomemben mejnik za državo in Evropo. Christian Stocker, avstrijski kancler, Andreas Babler, podkancler, Peter Hanke, zvezni minister v vladi, Mario Kunasek in Peter Kaiser, deželna glava Štajerske in Koroške, Elke Kahr in Christian Scheider, županja Gradca in župan Celovca, vsi so se pridružili oceni in dodali, da je prihodnost obeh dežel in obeh mest zaradi projekta svetlejša. Slavnostni program pa je vodil glavni direktor ÖBB Andreas Matthä.

    Andreas Matthä, Glavni direktor OBB. FOTO: Borut Tavčar
    Andreas Matthä, Glavni direktor OBB. FOTO: Borut Tavčar

    Poudarili so povečano povezljivost regij, skrajšanje potovalnih časov in nove priložnosti v trgovanju in zaposlovanju. Projekt bo imel pozitivne učinke tudi na turizem, izobraževanje, ob tem bo razširil življenjski prostor med Gradcem in Celovcem. Je tudi korak k trajnostni mobilnosti in manjši odvisnosti od avtomobilov. Po drugi strani pa se je Avstrija tudi povezala v jedro evropskih prometnih koridorjev.

    Sorodni članki

    Magazin  |  Dobro jutro
    Dobro jutro

    Vozi me vlak na Dunaj

    Po Avstriji vlaki vozijo z močnejšim napajanjem vsaj 160 kilometrov na uro, pri nas je to zelo redko.
    Borut Tavčar 2. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Razno
    Psihologinja pojasnjuje

    Zakaj mlade tako fascinirajo vlaki, da jih želijo iztiriti ali skočiti z njih?

    Običajno gre za način, kako mladostnik poskuša urejati notranji nemir, ne za premišljeno željo po škodi, pojasnjuje dr. Pšeničny.
    Pija Kapitanovič 26. 11. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Javni promet

    Prioritetni cilj je nova hitra proga med Ljubljano in Šentiljem

    Na zemljevidu evropskih povezav je tudi povezava Ljubljana - Dunaj, na kateri naj bi se čas potovanja s šestih ur skrajšal na štiri ure in pol.
    13. 11. 2025 | 16:27
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Javni potniški promet

    Cilj do nič smrti v prometu je dosegljiv, a ne preprosto

    Omejitev hitrosti v mestih, učinkovit javni prevoz, urejene površine za pešce in kolesarje, manj prostora za avtomobile, kar ni dobro sprejeto povsod.
    Borut Tavčar 9. 11. 2025 | 21:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Dopis RTV

    Zakaj Jankovića ni bilo v oddaji Tarča

    Ljubljanski župan Zoran Janković je naslovil dopis predsednici uprave RTV Slovenija Nataliji Gorščak, ki se je nanašalo na vabilo v oddajo Tarča.
    11. 12. 2025 | 17:17
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    V Visli in pri FIS so v zadregi: prodali naj bi manj kot 100 vstopnic

    V Klingenthalu danes tekma smučarskih skakalk, na kateri bo Nika Prevc nadaljevala lov na vodilno Nozomi Marujama. Njena diskvalifikacija še vedno odmeva.
    Miha Šimnovec 12. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Podpora AfD Trumpu

    Napoved propada Evrope so sprejeli z odprtimi rokami

    Več kot dvajset poslancev skrajno desne AfD se bo udeležilo gala prireditve republikanskega podmladka.
    Barbara Zimic 12. 12. 2025 | 07:25
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Moč politike

    Biščak: Robert Golob je trenutno edini, ki lahko prepreči Janševo vlado

    Pri tistih volivcih, ki volijo racionalno in taktično, je Robert Golob edina izbira, ki lahko prepreči vlado stranke SDS in Janeza Janše.
    Uroš Esih 12. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NORA AKCIJA

    iPhone 15 za manj kot 600 EUR? Cene na Mimovrste šle »čist' mimo«!

    Iščete darilo ali pravi trenutek za nakup bele tehnike? Do nedelje, 14. 12., je na Mimovrste 70+ uspešnic po znižanih cenah in brezplačna dostava bele tehnike.
    Promo Delo 12. 12. 2025 | 11:52
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    DIGITALIZACIJA

    Je naša prihodnost v orožarskem preboju, ki prihaja iz Evrope?

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    1. 12. 2025 | 15:18
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    DOBRODELNOST

    Zakaj zaupajo zvezi Anite Ogulin?

    Vsak otrok si zasluži praznični čas, poln topline, čarobnosti in iskrenih prazničnih nasmehov. Zato smo se v Supernovi povezali s programom Botrstvo.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:45
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Poslovanje podjetij

    Slovensko podjetje postaja eno vodilnih v regiji

    Podjetje Riko razvija napredne intralogistične rešitve po meri, ki podjetjem zagotavljajo hitrejši pretok materiala, večjo storilnost in sledljivost procesov.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 11:16
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Skrb za zaposlene kot konkurenčna prednost

    Za podjetja so kadri ključni gradnik uspeha. Želijo možnosti za poklicni razvoj, fleksibilne delovne pogoje ter različne motivacijske spodbude.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Nova infrastruktura umetne inteligence v Sloveniji

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    Delo uredništvo 8. 12. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Glavni direktor NLB Lease&Go

    NLB z lizingom podvojila obseg poslov na Hrvaškem

    Bilančno vsoto načrtujejo v petih letih podvojiti, v intervjuju pojasnjuje Marko Jerič, glavni direktor NLB Lease&Go.
    Nejc Gole 8. 12. 2025 | 06:49
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Westinghouse spet utrjuje nekoč vodilni položaj

    Do novih rešitev in optimizacije gradnje si zdaj pomagajo tudi z umetno inteligenco, ki po drugi strani postaja glavni porabnik elektrike.
    Borut Tavčar 6. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    mobilnostAvstrijaželeznicavlakturizeminfrastruktura

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vlaki

    Le 41 minut za 130 kilometrov

    Med Gradcem in Celovcem na novi progi vlak vozi 41 minut, pri nas na podobni razdalji med Ljubljano in Mariborom 2,5 ure.
    Borut Tavčar 12. 12. 2025 | 22:59
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Sao Paulo

    Nekdanji Chelseajev brazilski zvezdnik zaradi težav s srcem končal kariero

    Izvrstni brazilski vezist, ki je zaznamoval prejšnje desetletje evropskega in azijskega nogometa, se je pred tedni zgrudil na treningu.
    Matic Rupnik 12. 12. 2025 | 21:52
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Iran

    Nobelov odbor obsodil aretacijo nagrajenke Mohammadi

    Družina Mohammadi ne ve, v čigavem pridržanju je trenutno nagrajenka.
    12. 12. 2025 | 20:23
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Idrija

    Ponosen dan za Idrijo, odprli dva objekta

    V Idriji so odprli prenovljeno Modro dvorano in novo Divjo bajto, ki bo vstopna točka za obisk Krajinskega parka Zgornja Idrijca.
    12. 12. 2025 | 20:07
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Portret tedna

    Trumpov mirovni načrt med zlatimi priznanji in debelimi salamami

    Vsak posel za mir je kot salama. Ne glede na to, kako okusna in debela je, in ne glede na to, ali jo režemo na debelo ali na tanko, je prej ali slej zmanjka.
    Aljaž Vrabec 12. 12. 2025 | 20:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Iran

    Nobelov odbor obsodil aretacijo nagrajenke Mohammadi

    Družina Mohammadi ne ve, v čigavem pridržanju je trenutno nagrajenka.
    12. 12. 2025 | 20:23
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Idrija

    Ponosen dan za Idrijo, odprli dva objekta

    V Idriji so odprli prenovljeno Modro dvorano in novo Divjo bajto, ki bo vstopna točka za obisk Krajinskega parka Zgornja Idrijca.
    12. 12. 2025 | 20:07
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Portret tedna

    Trumpov mirovni načrt med zlatimi priznanji in debelimi salamami

    Vsak posel za mir je kot salama. Ne glede na to, kako okusna in debela je, in ne glede na to, ali jo režemo na debelo ali na tanko, je prej ali slej zmanjka.
    Aljaž Vrabec 12. 12. 2025 | 20:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Panika: Kaj, če gredo leta dela v nič?

    Minute, ki odločajo: kako se podjetja v resnici odzivajo na kibernetske incidente.
    Promo Delo 9. 12. 2025 | 10:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Katero vino izbrati za praznično mizo, da bo večer res nepozaben?

    Naj bo december čas, ko nazdravljamo okusom, ki povezujejo.
    Promo Delo 10. 12. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenski otroci so dobili prepotrebno pomoč

    Prazniki so čas obdarovanja, ob tem pa so v Lidlu Slovenija spet dokazali, da so nakupi gurmanskih dobrot lahko tudi dobrodelni.
    Promo Delo 12. 12. 2025 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pickbox: vaš vodnik skozi svet kakovostne vsebine

    Dva načina gledanja, ekskluzivni naslovi Apple TV in bogat praznični program ustvarjajo nepozabno izkušnjo.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 08:42
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Finance

    Priložnost, ki bo oblikovala vašo prihodnost. Ne zamudite jo

    Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
    Promo Delo 5. 12. 2025 | 08:52
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako premostiti finančno vrzel, ko podjetje menja lastništvo ali obliko

    Menjave lastništva, statusna preoblikovanja in prevzemi so obdobja, ki podjetjem prinašajo največ strateških priložnosti – in hkrati največ negotovosti.
    Promo Delo 12. 12. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Artroskopija kolena: kaj morate vedeti o postopku in okrevanju

    Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
    Promo Delo 9. 12. 2025 | 08:42
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Brezplačna E-oskrba – zagotovite si varnost doma, preverite kako

    Zakon o dolgotrajni oskrbi prinaša novo pravico, ki upravičencem omogoča več varnosti.
    Promo Delo 11. 12. 2025 | 13:28
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Od prvih božičev do svetovne prepoznavnosti: to je pot družine Trampuš (video)

    Toplina, prijetno vzdušje v družbi najbližjih, smeh in dobra volja, pa tudi spoštovanje, zavzetost in vonj po sveže pečenih piškotih. To na kratko ponazarja december razširjene družine Trampuš.
    Promo Delo 10. 12. 2025 | 11:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Digitalizacija

    Koliko algoritmi že usmerjajo naša življenja

    Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 09:32
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    BIVANJE

    Zakaj je v nekaterih domovih bolj prijetno živeti

    Ljudje večino časa preživimo doma, v zaprtih prostorih, zato je res pomembno, kako je naš dom zasnovan, kako diha in kako kroji naše počutje.
    Promo Delo 11. 12. 2025 | 10:01
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo