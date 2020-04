Le prek eDavkov možna izjava za pomoč samozaposlenim

Državni zbor je potrdil protikoronski zakon Preberite še:

Ljubljana – Samozaposleni bodo morali izjavo za koriščenje nekaterih ukrepov, ki jih prinaša nov zakonski paket za omilitev posledic epidemije koronavirusa, oddati prek eDavkov, tj. prek spleta ali mobilnega telefona. Izjavo bo mogoče oddati, zato Finančna uprava (Furs) poziva, naj si upravičenci čim prej uredijo dostop do eDavkov (prek računalnika ali mobilne aplikacije).Le prek eDavkov bo namreč mogoče oddati izjavo za oprostitev plačila prispevkov in pridobitev temeljnega dohodka. V skladu z interventnim zakonom bo država samozaposlenim v času epidemije izplačevala mesečni temeljni dohodek in jih oprostila plačevanja prispevkov. Za marec bodo prejeli temeljni dohodek v višini 350 evrov, za april in maj pa po 700 evrov. Aprila in maja jim tudi ne bo treba plačati socialnih prispevkov. Enaka pomoč je predvidena za kmete in verske uslužbence.»Četudi ste morda doslej imeli pooblaščenca za urejanje zadev s finančno upravo, vsem svetujemo, da se registrirate v eDavke tudi osebno, bodisi z digitalnim potrdilom bodisi le z davčno številko in geslom. Tako boste lahko vse zadeve preverili in nadzorovali osebno prek računalnika ali mobilnega telefona. Pooblaščenec bo sicer še vedno lahko oddal omenjeno izjavo, je pa morda ravno v teh časih priložnost, da se tudi sami registrirate v eDavke in tako še lažje spremljate vaše poslovanje s Finančno upravo,« pozivajo v Fursu.Na naslednjih povezavah najdete preprosta navodila, kako si namestite eDavke na računalniku ali na telefonu in se prijavite v eVročanje , da boste tudi dokumente dobili le po elektronski poti, in ne več po navadni pošti.Kdor bi imel pri tem težave, se lahko obrne na Fursov klicni center za pomoč uporabnikom na telefonski številki 05/ 297 6800 ali elektronski poštiVse zadeve (vprašanja, preverjanja, itd.) s finančno upravo naj posamezniki urejajo prek klicnega centra za fizične osebe na številki 08 200 1001, za pravne osebe na številki 08 200 1003 ali prek elektronske pošte uradov, še navajajo v Fursu.