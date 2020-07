Le redke družbe z možnostjo izvedbe elektronske skupščine

Ljubljana – Čeprav se je še pred nekaj tedni zdelo, da bi lahko epidemija koronavirusa prinesla pospešek za izvedbo letnih skupščin gospodarskih družb na daljavo, se to, kot kaže, ne bo zgodilo. Rešitve so v zadnjem hipu izpadle iz interventnega zakona. Zakon o gospodarskih družbah (ZGD) sicer elektronske skupščine že dopušča, a mora biti to predvideno v statutih družb, kar pa ima urejeno le malo družb. Epidemija koronavirusa in ukrepi za njeno zajezitev so letos krepko zamaknili skupščinsko sezono, saj so nekatera podjetja morala zaradi izrednih ukrepov preložiti že sklicana letna srečanja lastnikov. Prav to pa ...