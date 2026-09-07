Energetski prehod ni več stvar prihodnosti, temveč sedanjosti

Hkrati organizacije vse bolj iščejo trajnostne rešitve, ki lahko podprejo njihovo rast, obenem pa zmanjšajo ogljični odtis in stroške. Prehod na električno energijo iz obnovljivih virov postaja ključni element zelenega prehoda in gospodarstvu omogoča, da se odzove tako na izzive razogljičenja kot na vse večje energetske potrebe sodobnega poslovanja. Še posebej pomembno je zagotoviti, da razvoj digitalne infrastrukture, umetne inteligence in podatkovnih zbirk podpirajo dostopni, zanesljivi in trajnostni viri energije.

Tudi obnovljivi viri potrebujejo podporo omrežja

Zanesljivost oskrbe z električno energijo postaja strateška prednostna naloga. Prav zato imajo vse pomembnejšo vlogo napredna elektroenergetska omrežja, ki omogočajo učinkovitejše upravljanje proizvodnje in porabe energije, ter baterijski sistemi za shranjevanje električne energije, ki zagotavljajo prilagodljivost, stabilnost in odpornost elektroenergetskega sistema.

Kombinacija obnovljivih virov, naprednih omrežij in tehnologij za shranjevanje energije je temelj sodobne energetske infrastrukture. Ta ne podpira le novih poslovnih procesov in digitalne preobrazbe, temveč tudi utira pot konkurenčnejšemu, varnejšemu in bolj trajnostnemu gospodarstvu.

Zeleni prehod in digitalna preobrazba sta danes neločljivo povezana, uspeh prihodnjega razvoja pa bo odvisen od naše sposobnosti, da zagotovimo čisto, zanesljivo in dostopno energijo za vse nove potrebe družbe in gospodarstva.

Energetska varnost postaja vprašanje konkurenčnosti

V takšnem okolju postajajo naložbe v proizvodnjo, omrežje in sisteme za shranjevanje energije vprašanje konkurenčnosti celotnega gospodarstva. Kot hčerinska družba se HEP Energija zanaša na razvojni zagon skupine HEP, ki nenehno vlaga v projekte strateškega pomena za energetsko varnost in trajnost. Leta 2025 je skupina HEP izvedla rekordna vlaganja v obnovljive vire energije in posodobitev elektroenergetske infrastrukture v skupni vrednosti več kot 730 milijonov evrov.

Finančno moč in stabilnost skupine HEP potrjuje tudi mednarodna agencija Standard & Poor's, ki je ohranila njeno naložbeno bonitetno oceno BBB s stabilnimi obeti. HEP Energija, ki se zanaša na moč in strokovno znanje skupine, svojim odjemalcem zagotavlja večjo predvidljivost stroškov in podporo pri upravljanju energetskih tveganj.

Regionalno sodelovanje povezuje proizvodnjo in potrebe

V času, ko se Evropa spopada z resnimi energetskimi izzivi, podjetja potrebujejo partnerja, ki jim lahko zagotovi odpornost, zanesljivost in dolgoročno perspektivo. Lastna proizvodnja, nenehne naložbe v infrastrukturo in razvoj obnovljivih virov so jamstvo za zanesljivo oskrbo odjemalcev in podporo pri energetskem prehodu.

Povezovanje evropskega energetskega trga in skupni cilji na področju razogljičenja še dodatno poudarjajo pomen regionalnega sodelovanja. HEP Energija s svojimi izkušnjami, poznavanjem trga in regionalno prisotnostjo povezuje hrvaške energetske zmogljivosti s potrebami slovenskega gospodarstva in poslovnim odjemalcem zagotavlja oskrbo z energijo, skladno z visokimi evropskimi standardi trajnosti in učinkovitosti.

Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo mediji d.o.o.