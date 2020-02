Lek lani vložil 21 registracij zdravil

Preberite tudi: Novartisu s Krisovim zdravilom lani 400 milijonov dolarjev

»V letu 2019 so v Razvojnem centru Slovenija, ki je vodilni razvojni center v Sandozu, dokončali razvoj in vložili 21 dosjejev za zdravila s terapevtskih področij anemije, onkologije, antirevmatikov, antiinfektivov, diabetesa in motenj potence za zdravila na trgih Japonske, Evrope, ZDA, Kitajske, Kanade, Brazilije in Rusije. Sandoz je uspešno lansiral več izdelkov, razvitih v Razvojnem centru Slovenija, in sicer s področja antiinfektivov v Kanadi in Evropi, nosno pršilo za zdravljenje alergij v Rusiji, zdravilo za uravnavanje holesterola na Kitajskem in stroškovno izboljšano zdravilo za zdravljenje bolezni želodca v ZDA,« so pojasnili v Leku, ki je del Novartisove dvizije Sandoz.Farmacevtski velikan Novartis, katerega del je tudi ljubljanski Lek, je lani ustvaril 11,7 milijarde dolarjev (10,7 milijarde evrov) čistega dobička. Vlagatelje pa je presenetila rast prihodkov, čeprav je družba lani oddelila del dejavnosti. Po ocenah je Lek lani zbral okrog 1,3 milijarde evrov prihodkov.V primerjavi z letom 2018 se je dobiček zmanjšal za sedem odstotkov. Vendar pa je švicarski farmacevt kar 4,3 milijarde evrov dobička ustvaril z izločitvijo Alcona (Novartis je aprila lani družbo oddelil tako, da je vsak delničar Novartisa postal delničar Alcona).Na Prevaljah se proizvodna lokacija preoblikuje v globalni operativni center. To bo pomenilo, da bo proizvodnja antibiotika amoksiklav potekala do zadnjega četrtletja leta 2021, je pojasnil, član uprave Leka za tehnične dejavnosti. Robert Ljoljo, predsednik uprave Leka, je dodal, da se za novo proizvodno stavbo v Prevaljah še vedno pogovarjajo z družbo TAB.»V Razvoju bioloških zdravil Mengeš poteka večje število projektov na področju inovativnih bioloških zdravil in podobnih bioloških zdravil, ki so v različnih razvojnih fazah,« je povedal, član uprave za raziskave in razvoj.