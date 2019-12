Lek najuglednejši delodajalec 2019

Prejemniki vseh priznanj. FOTO: MojeDelo.com

Še posebne plakete s posameznih področij

Brdo pri Kranju - Priznanje Najuglednejši delodajalec 2019, ki ga je letos že devetič podelil največji zaposlitveni portal MojeDelo.com, je letos prejelo farmacevtsko podjetje. Prvič je bilo podeljeno tudi priznanje Ugledni delodajalec po izboru študentov, ki si ga je prav tako prislužilo podjetjeLetošnja nova, bolj poglobljena metodologija raziskave, ki jo je portalizvedel v sodelovanju s podjetjem, je na področje raziskovanja ugleda slovenskih delodajalcev prinesla številne nove podatke, vključevala pa je več kot 19.000 anketirancev. V anketi so merili poznavanje podjetij kot delodajalcev, upoštevanje podjetij kot potencialnih delodajalcev, njihovo zaželenost oziroma ugled, potencialne prijave na razpisana delovna mesta ter najbolj pogoste asociacije, s katerimi anketiranci povezujejo posamezne delodajalce.V Leku, ki se je na vrh najuglednejših že zavihtelo leta 2013 in ki je del Novartisa, so ponosni, kot je na podelitvi povedala, direktorica pravnih zadev in članica uprave podjetja Lek, da so bili izbrani za najuglednejšega delodajalca leta, in sicer tako v absolutni kakor tudi v številnih posamičnih kategorijah. "To kaže, da smo v letu, ki je za nami in je bilo zahtevno, saj gremo kot del Novartisa na poti nove strategije skozi vrsto preoblikovanj, uspeli ohraniti in nadgraditi našo vlogo odgovornega delodajalca. To priznanje dokazuje, da smo uspeli tudi skozi preoblikovanje Novartisove kulture za naše sodelavce ustvariti okolje, v katerem lahko vsakdo najde svoj navdih, je vedoželjen in opolnomočen," je še dejalaPo njenih besedah pa brez motiviranih, zavzetih in zadovoljnih zaposlenih ne bi mogli uresničevati njihovega poslanstva.Posebna plaketa se je podelila uglednim delodajalcem, ki so jih izbrali strokovnjaki s posameznih področij. Strokovnjaki s področja poslovnih ved so na prvo mesto postavili podjetjeiz Novega mesta, strokovnjaki s področja tehnike, proizvodne tehnologije in gradbeništva so za zmagovalca izbrali podjetje. Prvo mesto po izboru strokovnjakov s področja družbenih ved je osvojilo podjetje, ki so ga kot najboljšega izbrali tudi strokovnjaki s področja naravoslovnih znanosti.