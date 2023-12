Lepe nagrade za vlagatelje v Sloveniji

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Dober teden pred iztekom leta je čas za pogled nazaj. Z vidika vlagateljev na Ljubljanski borzi je za nami precej uspešno leto, saj je delniški indeks SBITOP pridobil slabih 17 odstotkov, če pa v obzir vzamemo še izplačane dividende (total return), lahko govorimo celo o 23-odstotnem donosu.

Z omenjenim donosom nikakor ne moremo biti nezadovoljni, saj je, denimo, ameriški Dow Jones letos pridelal polovico manj, nekoliko širši indeks S&P pa je z dividendami vred za indeksom Ljubljanske borze zaostal nekaj več kot odstotno točko. Tako so bili vlagatelji, ki se niso odločili za absolutni premik svojih prihrankov iz Slovenije, lepo nagrajeni.

Zmagovalka je NLB

Absolutna zmagovalka letošnjega leta je delnica banke NLB, ki je do tega trenutka delničarjem prinesla 42-odstotni donos. Banka se je pod vodstvom Blaža Brodnjaka v zadnjih letih iz zaspane provincialne ustanove preoblikovala v močno in ambiciozno bančno skupino, kar sta potrdila uspešna prevzema Komercijalne banke Beograd pred leti in slovenskega dela Sberbank Europe lani.

Zadnja akvizicija, ki smo ji bili priča pred nekaj tedni, nakup največje domače leasing hiše Summit, nadaljuje zgodbo širitve na nove trge. Morda je NLB s tem nakupom korak bliže doslej neizpolnjeni želji vrnitve banke na hrvaški bančni trg, ki pa ni edini, s katerim se spogledujejo.

V svoje interesno območje namreč štejejo tudi Albanijo. NLB ima v tem trenutku okoli štiri milijarde evrov prevzemnega potenciala, zdravo bilanco brez omembe vrednega poslabšanja NPL in dobro dividendno donosnost. Prejšnji teden so na skupščini potrdili še drugi del dividende za leto 2022 v višini 2,75 evra, kar NLB uvršča tudi med delnice z najvišjo dividendno donosnostjo. Ta se bo v prihodnjih letih še povišala, odvisno tudi od realizacije morebitnih novih prevzemov.

Minus v Triglavu in Cinkarni

Na drugi strani so v minusu doslej le delničarji Zavarovalnice Triglav in Cinkarne Celje. Zavarovalnico Triglav so letos močno prizadeli poplave in ukinjanje dodatnega zdravstvenega zavarovanja, tako da načrtujejo skoraj sto milijonov evrov slabši rezultat kot v prejšnjih letih.

Kot pravijo, naj bi bilo že prihodnje leto bolje, kar pa trenutno ne velja za Cinkarno Celje. Cena titanovega dioksida, ki je njihov glavni proizvod, zaradi krize v gradbeništvu in poceni uvoza iz Kitajske namreč stagnira na nizki ravni in vsaj v prvi polovici leta 2024 v Cinkarni ne vidijo obrata. Tudi napovedana dividenda, ki bo načeloma izplačana v prvem četrtletju prihodnjega leta, delničarjem ne nariše nasmeha na obrazu.

Cena delnice je tako po dolgem času padla celo pod 20 evrov, spomnimo, še ne dolgo tega je bila več kot 30 evrov. Poslovanje Cinkarne Celje je med slovenskim blue chipi najbolj ciklično, saj je cena titanovega dioksida izjemno volatilna v odvisnosti od gospodarskih ciklov. In ne samo v Evropi, ki je glavni trg Celjanov, temveč je odvisna tudi od razmer na Kitajskem. Od tam namreč prihajajo glavne količine tega pigmenta, in če je Kitajska v recesiji, potem te količine po dampinških cenah prihajajo v Evropo.