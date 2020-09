Leszek Czarnecki naj pojasni bančne posle

Oseminpetdesetletnemu poljskemu poslovnežu Leszeku Czarneckiju so finančni posli zadnjih trideset let uspevali tako dobro, da je postal milijarder. Zdaj pa je morda prišel čas za poračun. Državno tožilstvo mu očita, da je goljufal kliente svoje Idea Banke, to pa izpostavil velikemu tveganju. Novico je sporočil sam minister za pravosodje Zbigniew Ziobro.Tiskovna agencija Reuters poroča, da je državno tožilstvo vložilo predlog za poslovneževo aretacijo na pristojnem sodišču v Varšavi. To je sklenilo, da bo o zahtevi odločalo prihodnji mesec. Czarnecki, ki se je na poklicni poti ukvarjal večinoma z bančništvom, od leta 2006 ...