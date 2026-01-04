Leta 2025 več sto milijonov iz kratkoročnega najema

Prihodki iz najema nepremičnin prek spletnih platform v Sloveniji naraščajo, prav tako število zavezancev, ki opravljajo dejavnost sobodajalcev, kažejo podatki Fursa. Novo leto je na tem področju prineslo pomembne spremembe, saj je začel veljati novi zakon o gostinstvu, ki med drugim uvaja več preglednosti in regulacijo kratkoročnega oddajanja nastanitev prek spletnih platform, kot sta booking in airbnb. Turistični sektor novost podpira, sobodajalci pa ji nasprotujejo in so tik pred vložitvijo spornih določil zakona v ustavno presojo, pravi njihova predsednica Katja Rezman.