Leta 2028 naj bi šele videli bližnji vrh porabe nafte

Rast porabe naftnih derivatov v prometu se bo začela po letu 2026 zmanjševati, čeprav bo skupno povpraševanje po njih po pričakovanjih še vedno zelo visoko, v novem srednjeročnem poročilu The Oil 2023 Market Report ugotavlja Mednarodna agencija za energijo (IEA). Rast povpraševanja po nafti naj bi se skoraj ustavila v prihodnjih letih, zlasti zaradi visokih cen in negotovosti dobav, ki so posledica svetovne energetske krize.

Visoke cene naftnih derivatov naj bi čedalje več lastnikov vozil pripravile do tega, da nafto zamenjajo za čistejša goriva oziroma čistejše tehnologije. Ob upoštevanju tržnih trendov in trenutnih politik držav bo poraba nafte med letoma 2022 in 2028 zrasla za šest odstotkov in dosegla 105,7 milijona sodov na dan. Povečanje porabe bosta terjala zlasti petrokemična industrija in letalstvo.