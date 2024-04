Letališča bodo za povezave potrebovala več prostora

V nadaljevanju preberite:

Letalski promet podpira enotni evropski trg, prosti pretok ljudi, blaga, storitev in kapitala, kar so temeljna evropska načela, pa ne bi bil prosti brez letal in letališč, pravi evropska komisarka za promet Adina Vă​lean. Vendar bo treba letališča še bolj povezati z drugimi oblikami prevoza, kar bo zahtevalo več prostora. Poleg tega digitalizacija vsega prinaša tudi izziv kibernetske varnosti.

Dobro povezana letališča so vrata za investicije in trgovino, ne zgolj za podjetja, ki pošiljajo in sprejemajo tovor. Podjetja rada izberejo območja blizu letališč z dobrimi povezavami. Dobre povezave prispevajo k rasti lokalnega gospodarstva, povečanju turizma in zaposlitev.