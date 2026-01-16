Letališče Ljubljana v poletno sezono s tremi novimi povezavami

Letališče Ljubljana je lani oskrbelo skoraj 1,6 milijona potnikov, kar predstavlja 10,6-odstotno povečanje v primerjavi z letom 2024. Na Brniku se obeta tudi močna poletna sezona, ki bo prinesla še več priložnosti tako za poslovna kot turistična potovanja. Ti spodbudni dosežki potrjujejo okrevanje letalskega prometa na raven pred pandemijo in vse pomembnejšo vlogo ljubljanskega letališča v regiji, so sporočili iz Fraporta, ki upravlja letališče. Spomnimo, po stečaju Adrie Airways je sledil kolaps prometa na letališču, v letih, ki so sledila, pa so ga nadomestili drugi prevozniki.

Potniški promet na Letališču Ljubljana zaznava občutno rast in okreva po pričakovanjih. Leto 2025 so sklenili z 1.591.443 potniki, kar predstavlja 10,6-odstotno rast na letni ravni. Zadnji mesec v letu, ko je prek ljubljanskega letališča potovalo 101.803 potnikov, je bil tudi mesec z najvišjo rastjo števila potnikov v primerjavi z letom 2024 – rast je bila kar 18,7-odstotna. Najbolj prometna meseca v letu sta bila julij in avgust, ko so številke potnikov na mesečni ravni presegale 180.000.

»Izjemno uspešno leto 2025, v katerem smo oskrbeli skoraj 1,6 milijona potnikov, je rezultat dolgoročnih in sistematičnih prizadevanj za širitev mreže destinacij ter nenehnega izboljševanja uporabniške izkušnje. Številne že napovedane okrepitve v letu 2026 pa potrjujejo, da Letališče Ljubljana postaja vse bolj konkurenčno, privlačno in zanesljivo izhodišče za letalska potovanja, ki Slovenijo uspešno povezuje s svetom ter odpira vrata novim priložnostim,« je poudarila poslovodna direktorica družbe Fraport Slovenija Babett Stapel.

Pozitivni obeti za poletno sezono 2026

Trenutne napovedi prevoznikov za poletno sezono 2026 so zelo obetavne, prinesla bo večjo ponudbo letov, destinacij in kapacitet. Še ta mesec bo Pegasus Airlines vzpostavil povezavo z letališčem Sabiha Gökçen v Istanbulu, aprila pa bodo na Brniku pozdravili novo linijo prevoznika EasyJet v Edinburg. Za junij je Wizz Air k obstoječim letom v Skopje najavil dodatno povezavo s Podgorico, pravijo v Fraportu.

Pomembno okrepitev letenja napoveduje tudi španska Iberia, ki bo sezonsko povezavo med Madridom in Ljubljano letos znatno podaljšala. Leti se bodo začeli že v začetku junija in bodo vse do konca septembra na voljo dvakrat na teden. Prav tako bo nizkocenovni prevoznik Vueling tudi v poletnem voznem redu nadaljeval lete v Barcelono.

Prisotnost na brniškem letališču v letu 2026 naj bi po napovedih krepile tudi številne druge letalske družbe. KLM Royal Dutch Airlines, ki od marca 2025 dnevno povezuje Ljubljano in Amsterdam, ter Swiss International Airlines (Zürich). Obe družbi bosta v poletnem voznem redu svoji povezavi okrepili z jutranjimi odhodi in večernimi povratki, s čimer bosta izboljšali povezljivost za potnike, ki svoja potovanja začenjajo na ljubljanskem letališču.

AirBaltic bo uvedel dodatno tedensko frekvenco na povezavi z Rigo, pogostejše letenje pa napovedujejo Aegean Airlines (Atene), Flydubai (Dubaj), British Airways (London Heathrow) in Wizz Air (Skopje). Ob tem bo Lufthansa povečala kapacitete letal na letih v Frankfurt in München.