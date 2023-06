Letalska povezava med Luxembourgom in Ljubljano od 14. septembra

Ministrstvo za infrastrukturo bo jutri objavilo nov javni razpis za večjo letalsko povezljivost Slovenije. S prvega razpisa subvencij za začetek obratovanja novih prog za prevoz potnikov na slovenska letališča, na katerega so prejeli dve prijavi, so namreč ostala nerazdeljena sredstva. Rok za oddajo vlog bo 31. julij.

Ministrstvo je razpis za dodelitev državne pomoči letalskim prevoznikom za prevoz potnikov med javnimi letališči na ozemlju Slovenije in katerim od letališč v skupnem evropskem zračnem prostoru objavilo aprila. Subvencioniranje je predvideno tri leta, in sicer v višini 5,6 milijona evrov na leto, skupno torej 16,8 milijona evrov.

Do izteka roka sta prispeli dve prijavi, oddala sta ju luksemburški letalski prevoznik Luxair in črnogorski To Montenegro. V začetku junija je ministrstvo izbralo upravičenca do pomoči, ker pa s tem niso bila dodeljena vsa predvidena sredstva, letalske prevoznike poziva k predložitvi vlog v drugem roku.

Ali bodo pogodbo o subvencioniranju podpisali tako z družbo Luxair kot To Montenegro, na ministrstvu še niso potrdili. So pa iz Luxaira že sporočili, da bodo prvo redno letalsko povezavo med Luxembourgom in Ljubljano doslej vzpostavili 14. septembra, in sicer bo potnikom na voljo ob četrtkih in nedeljah.

Novi razpis, znane so prednostne destinacije

Nov javni razpis za večjo letalsko povezljivost Slovenije bo objavljen v petek v uradnih listih Slovenije in EU ter na državnem portalu javnih naročil, so danes sporočili z ministrstva za infrastrukturo. Zainteresirani prevozniki bodo lahko vložili vloge v fizični obliki osebno v glavni pisarni ministrstva v času uradnih ur ali po pošti ter v elektronski obliki. Rok za oddajo bo 31. julij.

V skladu s programom za večjo letalsko povezljivost, ki ga je ministrstvo za infrastrukturo oblikovalo z ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport, je predvideno subvencioniranje 50 odstotkov letaliških pristojbin na treh mednarodnih letališčih Brnik, Maribor in Portorož za prevoznike, ki bodo vzpostavili lete na razpisanih povezavah.

Po programu je na prvem prednostnem seznamu skupno deset prog, in sicer štiri za lete na končno destinacijo - Bruselj, Skopje, Praga in Berlin -, ter šest za lete na letališča, od koder bodo lahko potniki leteli naprej, to so Dunaj, Koebenhavn, Atene, Madrid, Amsterdam in Helsinki.

Za primer, da po prvem krogu ostanejo še neporabljena sredstva, je predviden razpis subvencij za povezave z Rimom, Stockholmom, Oslom, Barcelono, Lizbono, Prištino in Parizom.