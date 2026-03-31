  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    ŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Novice

    Letna inflacija je bila marca 2,5-odstotna, a v izračunu še ni podražitve goriv

    K inflaciji so največ prispevale podražitve v skupini stanovanja, voda, elektrika, plin in druga goriva. Vlada je rast inflacije zavirala z nižanjem trošarin.
    Vlada je rast inflacije prejšnji mesec zavirala z znižanjem trošarin za goriva. FOTO: Leon Vidic
    Galerija
    Vlada je rast inflacije prejšnji mesec zavirala z znižanjem trošarin za goriva. FOTO: Leon Vidic
    Nejc Gole
    31. 3. 2026 | 10:51
    31. 3. 2026 | 11:49
    1:45
    A+A-

    Marca je inflacija na letni ravni znašala 2,5 odstotka, medtem ko je bila mesečna inflacija 0,2-odstotna, je sporočil državni statistični urad. Rast cen življenjskih potrebščin je bila manjša kot februarja (2,9-odstotna). Statistični zajem podatkov o inflaciji še ni zajel visokih podražitev goriv, ki smo jim predvsem v zadnjih osmih dneh priča na bencinskih črpalkah.

    K letni inflaciji so največ, 0,7 odstotne točke, prispevale podražitve v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in druga goriva (za 5,8 odstotka). Vlada je rast inflacije prejšnji mesec zavirala z znižanjem trošarin za goriva, tako da je bila prva opaznejša podražitev 24. marca, ko se je bencin podražil za slabih osem odstotkov in dizelsko gorivo za enajst odstotkov ter ta teden, ko se je bencin podražil za 2,2 odstotka in dizelsko gorivo za 6,5 odstotka.

    K inflaciji so prispevale tudi višje cene hrane in pijač ter dražje zavarovalne in finančne storitve. Po drugi strani so rast stroškov ublažile pocenitve v prevozu.

    Storitve so se v enem letu podražile povprečno za 3,7 odstotka in blago za 1,9 odstotka.

    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Heksenšus: kako odpraviti bolečine in zmanjšati togost vratu?

    Kar 70 % odraslih ima vsaj enkrat v življenju težave s heksenšusom. Zakaj nastane in kako lahko ublažimo bolečino?
    Promo Delo 31. 3. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    BELJAKOVINE

    Ni samo lakota: telo vam morda sporoča nekaj drugega

    Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
    3. 3. 2026 | 09:16
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Kje se usposabljajo kadri za eno ključnih vlog v vojski?

    V Slovenski vojski je 1714 podčastnikov, kar je nekaj več kot četrtina vseh pripadnikov.
    Promo Delo 2. 3. 2026 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tehnologija, ki lahko pomaga kar četrtini odraslim

    Alergije danes niso več le spomladanska nevšečnost. Zaradi podnebnih sprememb se obdobja cvetenja podaljšujejo, koncentracije cvetnega prahu pa naraščajo.
    30. 3. 2026 | 08:17
    Preberite več
    Več iz teme

    inflacijapodražitveSurs

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    TOPLOTNA ČRPALKA

    Nenaden mraz razkriva napake, ki jih mnogi spregledajo

    Zadnja leta nas vreme vedno pogosteje preseneča. Ko že pospravimo zimske plašče in se razveselimo prvih toplih dni, nas lahko čez noč znova ujame mraz.
    Promo Delo 27. 3. 2026 | 14:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    BELJAKOVINE

    Pet idej, kako v jedilnik vključiti več beljakovin

    Po 40. letu se potrebe po beljakovinah povečajo. Preverite, koliko jih ženske potrebujejo in kako jih enostavno vključiti v prehrano.
    30. 3. 2026 | 09:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tradicija na krožniku: katera vina se najbolje ujamejo z velikonočnimi jedmi?

    Pomladanske vonjave napovedujejo praznično vzdušje, pravi čar velike noči pa se razkrije ob mizi, ko domače dobrote in skrbno izbrano vino povežejo družino.
    27. 3. 2026 | 09:37
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    PODKAST

    Vselitev v manj kot letu dni? Mnogi ob tej možnosti obstanejo

    Kako poteka gradnja montažne hiše, koliko časa traja in na kaj morajo biti investitorji pozorni? V podkastu Deloindom razlagata Nika Bratović in Luka Žvižej.
    Nina Štajner 25. 3. 2026 | 13:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    POMEMBEN POTENCIAL

    Slovenija ima vir, ki bi lahko spremenil način ogrevanja

    Evropska unija je določila zavezujoč cilj, da bo do leta 2030 delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi dosegel najmanj 42,5 odstotka.
    Promo Delo 26. 3. 2026 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko simptomi vztrajajo, se pojavijo tudi skrbi

    Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
    Promo Delo 30. 3. 2026 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko bolečina v zapestju ne mine

    Vztrajna bolečina v zapestju ni vedno posledica preobremenitve. Kdaj gre za kronično težavo, kako poteka diagnostika in kdaj je potrebna operacija?
    Promo Delo 30. 3. 2026 | 10:09
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Ko podjetje nima naslednika

    Andrej je star 58 let. Pred skoraj tremi desetletji je ustanovil proizvodno podjetje, ki danes zaposluje 42 ljudi.
    Promo Delo 27. 3. 2026 | 09:29
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Mobilne tehnologije 2026: kdo bo vodil prihodnost – in kdo bo izpadel iz igre?

    Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
    20. 3. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Krožno gospodarstvo
    Vredno branja

    To je trend, ki spreminja domove in navade Slovencev

    Doma se nam kopičijo stvari, ki jih ne potrebujemo več, čeprav bi brez težav lahko služile komu drugemu.
    27. 3. 2026 | 12:39
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    DPC

    Kakšen je recept za vrhunskost v športu

    Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
    19. 3. 2026 | 07:30
    Preberite več

    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo