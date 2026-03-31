Letna inflacija je bila marca 2,5-odstotna, a v izračunu še ni podražitve goriv

Marca je inflacija na letni ravni znašala 2,5 odstotka, medtem ko je bila mesečna inflacija 0,2-odstotna, je sporočil državni statistični urad. Rast cen življenjskih potrebščin je bila manjša kot februarja (2,9-odstotna). Statistični zajem podatkov o inflaciji še ni zajel visokih podražitev goriv, ki smo jim predvsem v zadnjih osmih dneh priča na bencinskih črpalkah.

K letni inflaciji so največ, 0,7 odstotne točke, prispevale podražitve v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in druga goriva (za 5,8 odstotka). Vlada je rast inflacije prejšnji mesec zavirala z znižanjem trošarin za goriva, tako da je bila prva opaznejša podražitev 24. marca, ko se je bencin podražil za slabih osem odstotkov in dizelsko gorivo za enajst odstotkov ter ta teden, ko se je bencin podražil za 2,2 odstotka in dizelsko gorivo za 6,5 odstotka.

K inflaciji so prispevale tudi višje cene hrane in pijač ter dražje zavarovalne in finančne storitve. Po drugi strani so rast stroškov ublažile pocenitve v prevozu.

Storitve so se v enem letu podražile povprečno za 3,7 odstotka in blago za 1,9 odstotka.