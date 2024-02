Letna inflacija se je januarja krepko znižala na 3,3 odstotka

Inflacija se umirja, januarja je bila na letni ravni 3,3-odstotna, na mesečni ravni pa smo zaznali 0,6-odstotno deflacijo, so izračunali na državnem statističnem uradu (Surs).

V letu dni so se storitve v povprečju podražile za 4,6, blago pa za 2,7 odstotka. K letni inflaciji so največ, 0,6 odstotne točke, prispevale višje cene hrane in brezalkoholnih pijač (višje za 3,2 odstotka). S po 0,5 odstotne točke vpliva so sledile podražitve iz skupin stanovanje, voda, električna energija, plin in drugo gorivo (višje za 3,6 odstotka) ter zdravstvo (za 9,4 odstotka).

Januarska mesečna deflacija je bila predvsem posledica nižjih cen oblačil in obutve, ki so se ob sezonskih razprodajah pocenili za 8,3 odstotka in k deflaciji prispevali 0,6 odstotne točke.

Inflacija trikrat nižja kot pred letom dni

V januarju se je tako letna inflacija znižala za skoraj odstotno točko, hkrati je bila kar trikrat nižja kot januarja lani. Spomnimo, konec decembra je medletna inflacija znašala 4,2 odstotka, januarja 2023 pa je dosegala kar 10 odstotkov.

Kljub hitremu umirjanju je rast cen pri nas še vedno višja od povprečja evrskega območja, kjer je januarja na letni ravni znašala 2,8 odstotka..