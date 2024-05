Letna inflacija se je maja znižala na 2,5 odstotka

Inflacija pri nas se postopoma umirja in se je maja znova znižala. Cene življenjskih potrebščin so se na na letni ravni zvišale za 2,5 odstotka, na mesečni pa za 0,5 odstotka, so izračunali na državnem statističnem zavodu (Surs). V prejšnjem mesecu je sicer letna rast cen znašala tri odstotke, v istem mesecu prejšnjega leta pa 8,4 odstotka.

Od lanskega maja so se storitve v povprečju podražile za 4,3, blago pa za 1,6 odstotka. Cene blaga dnevne porabe in poltrajnega blaga so se zvišale za 2,3 oz. 1,7 odstotka, medtem ko so cene trajnega blaga upadle za 0,9 odstotka.

K letni inflaciji so največ, 0,5 odstotne točke, prispevale za 6,8 odstotka višje cene v restavracijah in hotelih. Za 3,1 odstotka so bili dražji izdelki in storitve iz skupine stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo, ki so k inflaciji dodali še 0,4 odstotne točke.

S po 0,3 odstotne točke prispevka k inflaciji so sledile podražitve izdelkov in storitev v zdravstvu (višje za 5,5 odstotka), raznovrstnega blaga in storitev (za 4,6 odstotka) ter izdelkov in storitev v skupini rekreacija in kultura (za 2,9 odstotka). Po 0,2 odstotne točke so dodale še dražje alkoholne pijače in tobak (za 4,2 odstotka) ter izdelki in storitve v skupini prevoz (za 1,4 odstotka).

Več sledi ...