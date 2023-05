Letna inflacija se je maja znižala na 8,4 odstotka

Življenjske potrebščine so se maja na letni ravni v povprečju podražile za 8,4 odstotka, na mesečni pa za 1,1 odstotka, so izračunali na državnem statističnem zavodu (Surs).

Cene blaga so se v enem letu v povprečju dvignile za 8,4, cene storitev pa za 8,3 odstotka. Največji vpliv (2,3 odstotne točke) na inflacijo so imele višje cene hrane (za 14,7 odstotka). Med prehrambnimi izdelki se je najbolj podražil sladkor (za 45,9 odstotka). Po 0,7 odstotne točke so dodale podražitve električne energije (za 24,0 odstotkov) ter izdelkov in storitev za stanovanje (za 8,9 odstotka). Po 0,6 odstotne točke vpliva so imele višje cene v skupinah zdravstvo (za 10,6 odstotka), restavracije in hoteli (za 8,8 odstotka) ter raznovrstno blago in storitve (za 7,8 odstotka).

Spomnimo, maja lani je medletna stopnja inflacije pri nas znašala 8,1 odstotka, od takrat naprej pa se je zvišala in se vseskozi gibala na ravneh nekaj nad ali pod desetimi odstotki. Prejšnji mesec je tako znašala 9,4 odstotka.

Letna rast cen, merjena z evropsko primerljivim harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila 8,1-odstotna (maja lani 8,7-odstotna).