Letna inflacija v območju evra zrasla na sedem odstotkov

Območje z evrom je aprila na letni ravni zabeležilo sedemodstotno inflacijo, potem ko so se cene življenjskih potrebščin marca zvišale za 6,9 odstotka, v prvi oceni ugotavlja evropski statistični urad Eurostat. Inflacijo so tudi tokrat najbolj poganjale visoke cene hrane in pijače.

Aprila je bila inflacija najvišja v segmentu hrane, alkohola in tobaka, se je pa rast teh cen upočasnila na 13,6 odstotka, potem ko je bila marca pri 15,5 odstotka. Sledile so cene neenergetskih industrijskih dobrin, ki so bile za 6,2 odstotka višje kot pred letom dni. To je 0,4 odstotne točke manj kot marca.

Vnovič poskočile cene energentov

Rast cen storitev se je medtem aprila pospešila za 0,1 odstotne točke na 5,2 odstotka. Vnovič so poskočile tudi cene energentov. Potem ko je marca njihov medletni padec znašal 0,9 odstotka, so bile aprila za 2,5 odstotka višje kot aprila lani.

Od držav, ki uporabljajo evro in za katere je Eurostat imel podatke, so najnižjo letno inflacijo aprila zabeležili v Luksemburgu (2,7 odstotka), Belgiji (3,3 odstotka) ter Španiji in na Cipru (3,8 odstotka).

Najvišjo letno inflacijo so tudi tokrat zabeležile Latvija (15,0 odstotka), Slovaška (14,0 odstotka) in Litva (13,3 odstotka). V Sloveniji je bila letna rast cen življenjskih potrebščin prejšnji mesec 9,2-odstotna, potem ko je bila marca 10,4-odstotna.

Brez upoštevanja cen energentov in hrane se je aprila inflacija v območju evra nekoliko umirila, znašala je 5,6 odstotka. Pred tem je bila marca s 5,7 odstotka najvišja, odkar obstaja območje skupne evropske valute.

Cilj Evropske centralne banke, da bi se stopnja inflacije gibala okoli dveh odstotkov, tako še naprej ostaja presežen. Evropska centralna banka proti rasti cen ukrepa z zviševanjem obrestnih mer in tudi na prihodnjem zasedanju v četrtek je pričakovati, da jih bo vnovič zvišala.