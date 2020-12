Leto 2020 prineslo lekcije za zagonska podjetja

Nihče od nas ni pričakoval, da bo leto 2020 takšno, kot je bilo. Bilo je leto z veliko spremembami. Zaprla so se številna podjetja, bila so množična odpuščanja, posledice na gospodarstvo pa bodo verjetno odzvanjale še dolgo. Vsaka kriza pa s seboj prinaša tudi nova spoznanja, pišejo v Forbesu, kjer so objavili nekaj težkih lekcij, ki so se jih letos naučila zagonska podjetja.