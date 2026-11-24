Slovensko gospodarstvo je tudi v zahtevnih mednarodnih razmerah dokazalo svojo odpornost. Kljub temu pa pogled v leto 2027 kaže, da gospodarska rast sama po sebi še ne zagotavlja stabilnosti. Geopolitične napetosti, naraščajoči stroški in stalno visoko število poslovnih stečajev postavljajo podjetja pred nove izzive. Hkrati digitalizacija, nove tehnologije in mednarodni trgi ustvarjajo privlačne priložnosti za rast, pri čemer bo ključno, da podjetja te priložnosti izkoristijo, ne da bi pri tem spregledala povezana tveganja.

Gospodarska stabilnost ob vse večjih poslovnih tveganjih

Slovenija ima trdne gospodarske temelje. V Atlasu tveganj po državah za leto 2026, ki sta ga skupaj izdali družbi ACREDIA in Allianz Trade, je bila država znova ocenjena z bonitetno oceno A1, kar jo uvršča med trge z nizkim poslovnim tveganjem. Vendar ta pozitivna ocena ne sme skriti dejstva, da so gospodarske razmere za številna podjetja postale zahtevnejše.

Leta 2025 je bilo v Sloveniji 923 stečajev podjetij, kar je šest odstotkov več kot leto prej. V prvem četrtletju 2026 se je število stečajnih postopkov povečalo za skoraj 23 odstotkov. Za celotno leto 2026 ACREDIA in Allianz Trade napovedujeta od 925 do 965 primerov, še posebej prizadeti pa so gradbeništvo, proizvodna panoga, trgovina na drobno in nekateri deli storitvenega sektorja.

Ta trend kaže, da niti sicer stabilno gospodarstvo podjetij ne obvaruje pred finančnimi težavami. Visoki stroški energije in financiranja, nihanje povpraševanja in vse večji pritiski na marže lahko ogrozijo tudi že uveljavljene poslovne odnose.

Leto 2027 bo za gospodarstvo leto odločanja o nadaljnji smeri

FOTO: ACREDIA

ACREDIA in Allianz Trade v letu 2027 pričakujeta rahlo okrevanje svetovnega gospodarstva. Po napovedani 2,6-odstotni rasti v letu 2026 naj bi se svetovni gospodarski obseg v letu 2027 povečal za 2,8 odstotka.

Za slovensko izvozno usmerjeno gospodarstvo je to na splošno dobra novica. Hkrati pa gospodarska rast v Evropi ostaja nizka. Na številna dobaviteljska podjetja vpliva šibka industrija v Nemčiji, ki je ena ključnih trgovinskih partneric Slovenije. Za zdaj tako ni mogoče pričakovati bistvenega izboljšanja na področju stečajev podjetij. ACREDIA in Allianz Trade za leto 2027 napovedujeta nadaljnje enoodstotno povečanje števila stečajev na svetovni ravni. Rahlo izboljšanje trenda bi lahko sledilo šele leta 2028.

Podjetja se zato ne smejo zanašati zgolj na okrevanje gospodarstva. Tista, ki skrbijo za svojo likvidnost, redno preverjajo poslovne partnerje in pravočasno prepoznavajo kreditna tveganja, si ustvarjajo pogoje za uspešno poslovanje tudi v zahtevnih tržnih razmerah.

Nove priložnosti zahtevajo nove rešitve

Poleg gospodarskih tveganj na konkurenčno okolje vplivajo tudi tehnološke spremembe. Umetna inteligenca, digitalizacija in naložbe v energetsko infrastrukturo odpirajo nove poslovne priložnosti in temeljito spreminjajo mednarodne dobavne verige.

To prinaša zanimive priložnosti zlasti za slovenska podjetja, ki so tesno vpeta v evropske in mednarodne vrednostne verige. Vendar novi trgi in poslovni odnosi s strankami prinašajo tudi dodatne izzive. Različni plačilni pogoji, poslovni partnerji, katerih zanesljivost je težko oceniti, in geopolitične negotovosti pomenijo, da je upravljanje tveganj čedalje bolj zahtevno.

Poleg tega se podjetja spopadajo z dolgoročnimi izzivi, kot so podnebne spremembe, katerih gospodarske posledice vse bolj vplivajo na proizvodne procese, dobavne verige in naložbene odločitve. Zato postaja vse pomembneje, da podjetja rast in varnost obravnavajo skupaj. Trajnostni poslovni uspeh namreč ni odvisen zgolj od pridobivanja novih naročil, temveč tudi od zagotovila, da bodo ta naročila dejansko plačana

ACREDIA: lokalne korenine in globalne povezave

FOTO: ACREDIA

Tukaj nastopi ACREDIA: kot mednarodna kreditna zavarovalnica in partnerica družbe Allianz Trade združuje celovito poznavanje mednarodnih tveganj z osebnim pristopom in poglobljenim poznavanjem slovenskega trga.

S strateško krepitvijo svoje lokalne prisotnosti v Sloveniji poudarja dolgoročno zavezanost državi kot poslovnemu središču. Njen cilj ni le zaščititi slovenska podjetja pred neplačili, temveč jim tudi zagotavljati podporo kot zanesljiv partner pri njihovih poslovnih odločitvah.

Njena lokalna ekipa pozna edinstvene posebnosti trga, razume izzive, s katerimi se spopadajo podjetja, in zagotavlja neposreden dostop do mednarodnega strokovnega znanja. Hkrati imajo njene stranke na voljo globalno mrežo in strokovne podatke njenega partnerja Allianz Trade.

Ta kombinacija lokalne prisotnosti, regionalne strokovnosti in mednarodne moči je ključna prednost, zlasti za podjetja s čezmejnimi poslovnimi odnosi. Njen cilj je jasen: želi postati prva izbira slovenskih podjetij pri zgodnjem prepoznavanju tveganj, zavarovanju terjatev in zanesljivem izkoriščanju novih poslovnih priložnosti.

V leto 2027 vstopamo samozavestno in z zaupanjem

Slovenija ima dobre možnosti, da tudi v prihodnje ostane privlačno poslovno okolje. Ključno pri tem pa bo, kako dosledno bodo podjetja krepila svojo finančno odpornost in se prilagajala vse bolj kompleksnim tržnim razmeram.

Leto 2027 bo zato leto gospodarskih izzivov in tudi novih priložnosti. Podjetja, ki razumejo tveganja in jih strokovno obvladujejo, lahko delujejo bolj samozavestno, vstopajo na nove trge in dosegajo dolgoročno rast.

V podjetju ACREDIA želimo podpirati slovenska podjetja na tej poti: z osebnim pristopom, mednarodnimi izkušnjami in rešitvami, ki zagotavljajo varnost in omogočajo rast.

Varujemo, kar je pomembno. Omogočamo, kar prihaja. Lokalno. Regionalno. In mednarodno.

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