FOTO:Leto odkritega kadrovanja v državnih družbah

Ljubljana – Potem ko se aktualna vlada v svojih prvih mesecih ni odločila za kadrovski cunami in je svoje lovke v gospodarstvu širila bolj potiho in prefinjeno, je v tem letu odvrgla rokavice in začela odkrito posegati v državna podjetja – SDH, DUTB, Telekom Slovenije, Uradni list, Petrol, Dars…Pri kadrovskih posegih je šlo predvsem za krepitev položaja stranke LMŠ, ki v organih državnih družb v nasprotju z drugimi člani koalicije prej ni imela svojih imen. Za glavne kadrovnike te stranke veljajo zdaj že nekdanji državni sekretar Vojimir Urlep, državni sekretar Damir Črnčec, kamniški podjetnik Tomaž Besek in nekdanji ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.