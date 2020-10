Leto za pozabo se je prevesilo v zadnji kvartal

Globalni finančni trgi se spopadajo s tremi negotovostmi; ponovna rast okužb s covidom-19, politični zastoj za nov sveženj pomoči gospodarstvu in nepredvidljive predsedniške volitve v ZDA. Interakcija teh tveganj bi lahko povzročila večje spremembe na finančnih trgih, lahko pa se odvijejo povsem mirno, brez večjega šuma, kar bi bilo za zaključek tega zelo izrednega leta še najmanj pričakovano.Kakršenkoli bo rezultat, ne smemo pozabiti, da smo v tradicionalno najdonosnejšem obdobju leta in da okrevanje gospodarstva še vedno poteka, čeprav se na trenutke zdi, da je razlika med realnim gospodarstvom in finančnimi trgi, ...