Letos bi lahko odprli 30.000 individualnih naložbenih računov

Majhna ponudba delnic v Ljubljani lahko postane ovira

Po oceni NLB bi individualne naložbene račune (INR) letos lahko odprlo okoli 30.000 vlagateljev. Pri tem je treba opozoriti, da je med njimi znaten del vlagateljev na finančnih trgih, ki bodo z odprtjem računa davčno optimizirali upravljanje finančnih naložb. Individualni naložbeni računi bodo zaživeli 5. marca in opazno povečali obseg trgovanja na Ljubljanski borzi, na kateri je po strmi rasti v zadnjem odboju vse več opozoril zaradi nezadostne ponudbe. INR je posebna oblika trgovalnega računa, ki bodo vlagateljem zanimivi predvsem zaradi davčnih ugodnosti, ki jih omogočajo. V INR niso obdavčene obresti in dividende, prejete v Sloveniji, ter ustvarjeni kapitalski dobički. S 15-odstotno stopnjo so obdavčeni donosi ob izplačilu iz računa INR. Če vlagatelj prvo izplačilo opravi po 15 letih, ...