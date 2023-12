Letos bo na trgu spet več kot 2000 novih vozil

V nadaljevanju preberite:

Trg viličarjev si je letos močno opomogel, ne glede na počasnejšo gospodarsko rast. Zastopniki vodilnih znamk pričakujejo, da bodo prodali več kot 2000 novih viličarjev, največ po letu 2021. Zmerno optimistični so tudi glede leta 2024, ko pričakujejo predvsem nadaljevanje dveh trendov – viličarjev z litij-ionskimi baterijami in avtomatizacijo.

»Stabilizacija cen in dobavnih rokov je vlila kupcem nekoliko več poguma, zato imamo letos za deset odstotkov več naročil kot leta 2022. Letos je bil značilen vzorec, da so stranke precej bolj kupovale kot najemale, saj so cene najemov poskočile zaradi visokih obrestnih mer in podražitev rezervnih delov,« je povedal Davor Vrečko, direktor podjetja Linde Viličar.