Letos tri odstotke manj, leta 2020 tri odstotke več

Koper – Nadzorniki Luke Koper so včeraj potrdili oceno poslovanja za leto 2019, napoved poslovanja za leto 2020 in soglašali s strateškim poslovnim načrtom do leta 2025. Skupina Luka Koper ocenjuje, da bo do konca leta ustvarila 23,4 milijona ton pretovora blaga, kar je tri odstotke manj kot lani in pet odstotkov manj od načrtovanega. Toda že v napovedi poslovanja za leto 2020 naj bi se količine pretovorjenega blaga vrnile na raven leta 2018, torej naj bi se povečale za tri odstotke v primerjavi z letom 2019.



Ocena poslovanja za leto 2019 kaže, da bodo kljub padcu količine pretovora ustvarili en odstotek višje prihodke (228,5 milijona evrov), to pa je šest odstotkov manj od načrta. Letos naj bi skupina dosegla 39,4 milijona evrov čistega dobička ali 34 odstotkov manj. Vzrokov za manjši obseg poslovanja in manjši dobiček je več. Najprej to, da so bili leta 2018 deležni izjemnega prihodka odškodnine za dvigalo, uničeno v nesreči (9,6 milijona evrov), da so imeli višje stroške zaradi dodatnega zaposlovanja (kar 30 odstotkov več zaposlenih v enem letu – skupina Luka Koper ima letos 1643 zaposlenih, za prihodnje leto načrtuje, da jih bo že 1805) in stroške na račun nove takse za pretovor (šest milijonov evrov v samo desetih mesecih za drugi tir). Sicer pa slabši rezultat pripisujejo tudi ohlajanju svetovnega gospodarstva, trgovinskim vojnam, brexitu in razvoju konkurenčnih pristanišč, v katera lastniško vstopajo velika ladjarska podjetja.



V strategiji razvoja do leta 2025 napovedujejo, da bodo za 24 odstotkov povečali prihodke, da bo skupni pretovor leta 2025 znašal 27,3 milijona ton, da bodo v teh šestih letih investirali za 576 milijonov evrov (od tega 213 milijonov za javni promet in 363 milijonov za skladišča in opremo) in ključno digitalizirali procese. Če znaša letos površina pristanišča 280 hektarov, naj bi obsegala čez pet let 320 hektarov in pet let kasneje 330 hektarov. Operativne obale je zdaj 2,9 kilometra, leta 2025 naj bi bila dolga 3,2 in leta 2030 4,1 kilometra. Zdaj ima 35 kilometrov železnic, leta 2025 naj bi jih imela 40,5 kilometra, zdaj ima 26 priveznih mest, potem naj bi jih imela 32, zdaj ima 391.000 kvadratnih metrov površin v skladiščih, leta 2025 naj bi jih imela 524.000 kvadratnih metrov. Parkirišč je zdaj 36.000, čez pet let naj bi jih bilo 47.000. Dotlej naj bi zgradili še tretji (bertoški) vhod v pristanišče.



Cilj za leto 2025 je, da bi se čisti prihodki povzpeli na 279 milijonov evrov, pretovor kontejnerjev naj bi bil 1,227 milijona, avtov 886.000, EBITDA ​marža naj bi bila 32,1-odstotna. Delnica Luke Koper je v dveh letih izgubila 25 odstotkov, kot kaže, najbolj na račun zamud z drugim tirom.