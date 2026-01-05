Letošnje borzno leto bolj negotovo kot lansko

Za popestritev kotacija Vzajemne in individualni naložbeni računi, načrti družb ostajajo previdni.

Rast delnic na Ljubljanski borzi se je lani v zadnji četrtini leta nekoliko umirila, vseeno pa je 50-odstotna rast indeksa Sbitop izjemna. Letošnje leto bo verjetno bolj negotovo, čeprav bo nekaj popestritev. Med drugim velja omeniti uvedbo individualnih naložbenih računov in borzno kotacijo Vzajemne. Delnice Vzajemne bodo na borzo uvrščene sredi januarja, a čeprav ima zavarovalnica rekordno število delničarjev, bo med manjšimi borznimi družbami. Posledično je pričakovati kar nekaj nelagodja zdajšnjih delničarjev, ki bodo ob prodaji nezadovoljni z izkupičkom. Tudi zaradi urejanja trgovalnih računov se bo trgovanje s temi delnicami verjetno razvilo postopno. Večji učinek bi lahko imeli individualni naložbeni računi, ki bodo zaživeli marca. Ti so namenjeni spodbujanju aktivnejšega ...