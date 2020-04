Likvidnostni krč je prizadel skoraj vsako drugo slovensko podjetje

Ljubljana – Poroštvena shema gre v pravo smer. Povečati pa bi bilo treba omejitev višine posojila z deset odstotkov letnih prihodkov, ki pomenijo okvirno enomesečni obseg likvidnostnih sredstev. Glede na čas zaprtja in reaktivacijo proizvodnih procesov podjetij bi bilo omejitev treba povečati, da bi omogočila pokritje trimesečne prodaje, to je na 25 odstotkov letnih prihodkov, pravi Andrej Lasič iz NLB: »Treba bo tudi narediti dobre izvedbene akte za maksimalno učinkovitost in takojšnjo vpeljavo poroštvene sheme v prakso.« Z njim smo se pogovarjali tudi o odlogu odplačevanja kredita, povpraševanju podjetij po likvidnosti in ...