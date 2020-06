Lindab zapira tudi obrat v Godoviču, brez dela 212 ljudi

Močna konkurenca

Skupina Lindab zaposluje več kot 4600 ljudi v 32 državah sveta. V letu 2014 so 46 odstotkov prometa ustvarili na tržiščih Severne Evrope, za področje Centralne in Vzhodne Evrope vključno z državami nekdanje Sovjetske zveze je ta delež znašal 21 odstotkov. 30 odstotkov prodaje so realizirali na tržiščih Zahodne Evrope, medtem ko so na ostalih trgih ustvarili tri odstotke prometa.

Idrija - Na jutranjem sestanku, ki je bil sklican pred stavbo družbe Lindab IMP Klima v Godoviču, je direktor podjetjazaposlenim sporočil, da s koncem leta ustavljajo proizvodnjo klimatskih naprav. IMP Klima je po njegovih besedah že več let ustvarjala izgubo, pandemija koronavirusa pa je le še prilila olje na ogenj.»Po strateškem pregledu uspešnosti je bila v švedski matični družbi Lindab danes sprejeta odločitev o prenehanju poslovanja skupine IMP Klima, ki jo sestavljajo Lindab, klima sistemi, d.o.o. v Sloveniji in njene hčerinske družbe v Srbiji, Črni gori in Bosni in Hercegovini. Proizvodnja klimatskih naprav v Sloveniji bo ustavljena do konca leta 2020,« so v sporočilu za javnost sicer zapisali na spletni strani družbe.»Odločitev o prenehanju poslovanja skupine IMP Klima je težka odločitev, saj vpliva na številne zaposlene, ki so po svojih najboljših močeh prispevali k izboljšanju uspešnosti podjetja«, je povedal, predsednik in izvršni direktor skupine Lindab.Ob tem so na spletni strani zapisali še povzeli Ringdahlovo pojasnilo glede odločitve za zaprtje: »V Evropi je veliko proizvajalcev klimatskih naprav in konkurenca je izredno močna. Če nisi eden najboljših oziroma največjih igralcev, je težko doseči zadovoljivo dobičkonosnost. V Lindabu morajo vse poslovne enote prispevati k našemu cilju 10-odstotne operativne marže. Za IMP Klima ne vidimo realne poti do dobičkonosnosti in rasti. Zato smo se odločili za prenehanje poslovanja.«Skupino IMP Klima sestavlja družba Lindab klima sistemi, d.o.o. v Sloveniji in njene hčerinske družbe. Prihodki od prodaje sistemov za prezračevanje stavb so v letu 2019 po podatkih, ki so jih danes objavili na spletni strani, znašali 269 milijonov švedskih kron (25,6 milijona evrov).Zaprtje obratov bo prizadelo 226 zaposlenih, od tega 212 zaposlenih v Sloveniji in 14 v Srbiji, Črni gori in Bosni in Hercegovini. Enkratni stroški, vključujoči stroške odpravnin in odpisov, so ocenjeni na od 60 do 70 milijonov švedskih kron (od 5,7 do 6,6 milijona evrov), od tega bo glavni del negativno vplival na operativni profit v drugi četrtini 2020. Švedski Lindab je IMP Klimo kupil leta 2015 od korporacije Hidria.