Ljubljana prva v EU preizkuša baterijski tramvaj

Ljubljana je predstavila baterijski tramvaj, ki bo predvidoma že v ponedeljek začel poskusne vožnje po mestnih ulicah. Sprva bo vozil brez potnikov, pozneje pa ga bodo lahko preizkusili tudi Ljubljančani. Gre za prvo tovrstno testiranje v Evropski uniji. Predstavniki proizvajalca so povedali, da so do zdaj podobna vozila prodali v Malezijo in Brazilijo. Baterijski tramvaj, ki ga je izdelal kitajski proizvajalec CRRC, se od klasičnega razlikuje predvsem po tem, da ne potrebuje tirnic. Po cestah se premika na gumijastih kolesih, pri čemer mu elektronski sistem omogoča natančno sledenje predvideni poti. Vozilo združuje nekatere značilnosti tramvaja s prilagodljivostjo avtobusnega prevoza. Direktor Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) Rok Vihar je ob predstavitvi poudaril, da ni toliko ...