Ljubljanska borza med močnejšimi podjetji in zmernimi vrednotenji

Ponuja kombinacijo dividend, rasti dobičkov in potencialnega zapiranja vrednotenjske vrzeli

Če pogledamo zadnjih deset do 15 let, so se slovenske družbe bistveno spremenile. Danes govorimo o podjetjih, ki imajo močnejše bilance, nižjo zadolženost in precej bolj stabilno poslovanje kot v preteklosti. Delež dolga se je zmanjšal, še pomembneje pa glede na ustvarjene denarne tokove. Pri nekaterih družbah je neto dolg celo negativen, kar pomeni, da imajo več denarja kot dolga. Hkrati so podjetja v zadnjih letih zadrževala lep del dobičkov, kar pomeni več kapitala in več manevrskega prostora. Tako imajo danes podjetja ob takšnem poslovanju, visoki likvidnosti, visoki zaposlenosti in rasti plač dovolj prostora za bolj ambiciozne strategije, predvsem za širitev poslovanja. Če pogledamo cilje do leta 2030, je slika precej jasna. Podjetja ciljajo na bistveno višje dobičke kot danes. To ...