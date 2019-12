Ljubljanska borza razglasila najboljše delnice

Ljubljanska borza je danes v sklopu investicijske konference »Slovenski in hrvaški dan investitorjev« Ljubljanske in Zagrebške borze, ki je potekala v hotelu Austria Trend, podelila nagrade Ljubljanske borze najboljšim borznim družbam in članu za obdobje enega leta, med 1. decembrom 2018 in 30. novembrom 2019. Spomnimo, Zagrebška borza je lastnica Ljubljanske borze.Nagrado za najboljše odnose z vlagatelji je prejela družba Krka.Delnica leta Prve kotacije je Krka.Delnica leta Standardne kotacije je KD Group.Delnica leta trga SI ENTER je Delavska hranilnica.Član leta pa je InterCapital Securities., predsednik uprave Ljubljanske borze, je povedal: »Izredno smo zadovoljni, da smo z Zagrebško borzo združili moči tudi pri promociji borznih družb v Sloveniji, saj na takšen način izkoriščamo sinergije in vlagateljem ponudimo lažji dostop do družb obeh trgov.«, predsednica uprave Zagrebške borze, je še dodala: »Zagrebška in Ljubljanska borza se nenehno trudita širiti komunikacijske poti med podjetji in vlagatelji. S to zimsko verzijo našega skupnega dogodka za vlagatelje smo tako podjetjem in vlagateljem zagotovili še eno platformo za srečanje in izmenjavo informacij in tudi vnaprej bomo sodelovali pri podpiranju odprtega dialoga med podjetji in vlagatelji«.