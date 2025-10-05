Ljubljanska borza v vzponu

Do 30. septembra 2025 je skupni promet na Ljubljanski borzi dosegel skoraj 638 milijonov evrov, kar je že za 26 odstotkov več od celotnega prometa v letu 2024 (506 milijonov evrov). V devetih mesecih letošnjega leta je tako ustvarjen daleč največji obseg trgovanja v zadnjem desetletju, saj je promet več kot dvakrat višji kot v letu 2023 in za skoraj polovico presega leto 2022. Glavnino prometa še naprej predstavljajo delnice, ki so letos prispevale kar 95 odstotkov vseh poslov, skupaj pa je bilo opravljenih več kot 47.000 transakcij.

Paradni konji z odličnimi rezultati

K rasti zaupanja vlagateljev so odločilno prispevali odlični rezultati paradnih konjev v indeksu Sbitop. NLB, Petrol in Krka so ohranili visoko dobičkonosnost, Triglav in Sava Re sta okrepila prihodke in izboljšala zavarovalne kazalnike, Luka Koper je krepko presegla načrte, Telekom Slovenije ostaja stabilen, medtem ko je Cinkarna Celje pozitivno presenetila po rasti dobička.

Na borzi so se rezultati prelili v izjemno rast tečajev: Luka Koper +79 odstotkov, Sava Re +65 odstotkov, Petrol +64 odstotkov, Krka +61 odstotkov, preostale družbe med +29 in +49 odstotki. Indeks Sbitop je letos prehitel večino regionalnih in evropskih indeksov ter potrdil privlačnost slovenskega trga.

primerjava indeksov Foto Gm Igd

Močna domača podpora in ugodni obeti

Slovenske družbe, ki ustvarjajo večino prihodkov doma, kot so NLB, Petrol, Triglav, Sava Re, Telekom Slovenije, bodo še naprej imele korist od višjih plač v javnem sektorju, ki so bile letos povišane že dvakrat, januarja in oktobra. Višja kupna moč povečuje povpraševanje po bančnih, energetskih, telekomunikacijskih in zavarovalnih storitvah. Dodatna spodbuda je bila tudi rekordna turistična sezona, kar pozitivno vpliva zlasti na Petrol in tudi Telekom Slovenije. Tako da so pričakovanja za letošnji tretji kvartal pozitivna.

Slovenijo so opazili tudi tuji vlagatelji

MSCI jo je letos uvrstil v kategorijo »Advanced Frontier Market«, kar povečuje prepoznavnost države. Obenem so kreditne agencije izboljšale bonitetne ocene, kjer je S&P junija dvignil rating na AA, Fitch je izboljšal obete na pozitivne, Moody's pa ohranja oceno A3 s pozitivno perspektivo. To pomeni nižje stroške zadolževanja in večje zaupanje institucionalnih vlagateljev.

Novi delničarji na borzi

Z oktobrom so državljani prejeli delnice Vzajemne, s katerimi se bo začelo trgovati januarja 2026. To bo na Ljubljansko borzo pripeljalo val novih delničarjev, ki doslej še niso sodelovali na kapitalskem trgu, ter prineslo dodatno dinamiko. Pogled naprej pa je še bolj obetaven, saj bodo marca 2026 uvedeni davčno ugodni individualni naložbeni računi (INR), ki bodo spodbudili dolgoročno varčevanje v delnicah, obveznicah in skladih ETF ter predstavljajo naslednji velik korak v razvoju slovenskega kapitalskega trga.

Avtor je lastnik NLB delnic.