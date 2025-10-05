  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Novice

    Ljubljanska borza v vzponu

    Indeks Sbitop je letos prehitel večino regionalnih in evropskih indeksov ter potrdil privlačnost slovenskega trga.
    Na borzi so se rezultati njenih paradnih konjev prelili v izjemno rast tečajev. Foto Leon Vidic
    Galerija
    Na borzi so se rezultati njenih paradnih konjev prelili v izjemno rast tečajev. Foto Leon Vidic
    Lojze Kozole, Ilirika
    5. 10. 2025 | 20:10
    5. 10. 2025 | 20:13
    3:45
    A+A-

    Do 30. septembra 2025 je skupni promet na Ljubljanski borzi dosegel skoraj 638 milijonov evrov, kar je že za 26 odstotkov več od celotnega prometa v letu 2024 (506 milijonov evrov). V devetih mesecih letošnjega leta je tako ustvarjen daleč največji obseg trgovanja v zadnjem desetletju, saj je promet več kot dvakrat višji kot v letu 2023 in za skoraj polovico presega leto 2022. Glavnino prometa še naprej predstavljajo delnice, ki so letos prispevale kar 95 odstotkov vseh poslov, skupaj pa je bilo opravljenih več kot 47.000 transakcij.

    Paradni konji z odličnimi rezultati

    K rasti zaupanja vlagateljev so odločilno prispevali odlični rezultati paradnih konjev v indeksu Sbitop. NLB, Petrol in Krka so ohranili visoko dobičkonosnost, Triglav in Sava Re sta okrepila prihodke in izboljšala zavarovalne kazalnike, Luka Koper je krepko presegla načrte, Telekom Slovenije ostaja stabilen, medtem ko je Cinkarna Celje pozitivno presenetila po rasti dobička.

    Na borzi so se rezultati prelili v izjemno rast tečajev: Luka Koper +79 odstotkov, Sava Re +65 odstotkov, Petrol +64 odstotkov, Krka +61 odstotkov, preostale družbe med +29 in +49 odstotki. Indeks Sbitop je letos prehitel večino regionalnih in evropskih indeksov ter potrdil privlačnost slovenskega trga.

    primerjava indeksov Foto Gm Igd
    primerjava indeksov Foto Gm Igd

    Močna domača podpora in ugodni obeti

    Slovenske družbe, ki ustvarjajo večino prihodkov doma, kot so NLB, Petrol, Triglav, Sava Re, Telekom Slovenije, bodo še naprej imele korist od višjih plač v javnem sektorju, ki so bile letos povišane že dvakrat, januarja in oktobra. Višja kupna moč povečuje povpraševanje po bančnih, energetskih, telekomunikacijskih in zavarovalnih storitvah. Dodatna spodbuda je bila tudi rekordna turistična sezona, kar pozitivno vpliva zlasti na Petrol in tudi Telekom Slovenije. Tako da so pričakovanja za letošnji tretji kvartal pozitivna.

    Slovenijo so opazili tudi tuji vlagatelji

    MSCI jo je letos uvrstil v kategorijo »Advanced Frontier Market«, kar povečuje prepoznavnost države. Obenem so kreditne agencije izboljšale bonitetne ocene, kjer je S&P junija dvignil rating na AA, Fitch je izboljšal obete na pozitivne, Moody's pa ohranja oceno A3 s pozitivno perspektivo. To pomeni nižje stroške zadolževanja in večje zaupanje institucionalnih vlagateljev.

     

    Novi delničarji na borzi

    Z oktobrom so državljani prejeli delnice Vzajemne, s katerimi se bo začelo trgovati januarja 2026. To bo na Ljubljansko borzo pripeljalo val novih delničarjev, ki doslej še niso sodelovali na kapitalskem trgu, ter prineslo dodatno dinamiko. Pogled naprej pa je še bolj obetaven, saj bodo marca 2026 uvedeni davčno ugodni individualni naložbeni računi (INR), ki bodo spodbudili dolgoročno varčevanje v delnicah, obveznicah in skladih ETF ter predstavljajo naslednji velik korak v razvoju slovenskega kapitalskega trga.

    Avtor je lastnik NLB delnic.

    Sorodni članki

    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kriptosredstva

    Licence pomenijo večjo varnost za vlagatelje

    S kriptosredstvi bodo v Iliriki, ki je prva v Sloveniji pridobila licenco za to, začeli trgovati v prvi polovici oktobra.
    Marjana Kristan Fazarinc 30. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Ilirika z dovoljenjem za upravljanje kriptosredstev

    Na evropski ravni je manj kot 50 licenc za upravljanje kriptosredstev.
    Janez Tomažič 22. 9. 2025 | 16:56
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Clippers in Steve Ballmer

    Škandal pred Dončićevim pragom pretresa ligo NBA

    Nedovoljene sponzorske pogodbe grožnja za sedmega najbogatejšega zemljana Steva Ballmerja. V središču afere zvezdnik LA Clippers Kawhi Leonard.
    Nejc Grilc 5. 10. 2025 | 07:10
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Film

    Ste gledali film Dekleta iz Dubaja Mitje Okorna? Za mnenje smo vprašali kritika

    Ema, mlado in ambiciozno deklete, postane elitna spremljevalka v Dubaju.
    4. 10. 2025 | 11:58
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vredno branja

    Pogačar je naslovu svetovnega dodal še naslov evropskega prvaka

    Vingegaard je odpadel 110 km pred ciljem in je že končal z današnjo dirko.
    Miroslav Cvjetičanin 5. 10. 2025 | 13:24
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Miha Šalehar: Dolga leta sem bil žalostni klovn, ki je igral veseljaka

    Eden najbolj znanih slovenskih radijskih glasov bo kmalu objavil novo zbirko kolumn. Po 25 letih sta z bratom znova združila moči na odru.
    Lucijan Zalokar 5. 10. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ste ostali brez osebnega zdravnika? To je rešitev.

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 10:56
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Gorenjska banka z novo podobo krepi svojo strateško usmeritev

    V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

    Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 10:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Nastaja največja vodikova iniciativa v Sloveniji

    Slovenija s posebno iniciativo vstopa v vodikovo prihodnost ter povezuje industrijo in energetiko za razogljičen in zeleni prehod.
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Zeleni prehod

    Energetski sektor nadaljuje pot razogljičenja

    Zeleni prehod zahteva pospešeno elektrifikacijo v vseh sektorjih. Cilj je 32-odstotna do leta 2030.
    Marjana Kristan Fazarinc 4. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Obnovljivi viri energije

    Sončna energija prvič v zgodovini postala glavni vir elektrike v EU

    V Evropski uniji skoraj četrtina vse porabljene energije že prihaja iz obnovljivih virov, leta 2030 pa naj bi ta delež dosegel najmanj 42,5 odstotka.
    Marjana Kristan Fazarinc 4. 10. 2025 | 05:50
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Nenačrtovani zastoji prinesejo več milijard izgub

    Številna podjetja se z obratovalnimi zastoji srečujejo večkrat na leto, lahko tudi večdesetkrat na leto.
    Milka Bizovičar 2. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Tehnologija deluje samo, če jo zaposleni podpirajo

    Če je zaposlene strah za službo, če tehnologiji ne zaupajo in ne sodelujejo pri uvedbi v delovne procese, vrednost orodij izpuhti.
    Milka Bizovičar 2. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Ljubljanska borzaPosel &amp; denardelnice

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Nedelo
    Jane Goodall (1934–2025)

    Do konca je verjela v človeštvo

    Jane Goodall nas je spodbujala, naj na bitja okoli nas gledamo s sočutnimi očmi, in nas učila, da je veličina človeka v tem, kako nežno stopa po svetu.
    Agata Rakovec Kurent 5. 10. 2025 | 22:00
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Šanghaj

    Številka 2 v krčih, Đoković trpel v brutalnih razmerah (VIDEO)

    Na teniškem mastersu v Šanghaju je Jannik Sinner moral predati dvoboj zaradi krčev v nogi. Novak Đoković prebrodil nevihto.
    Peter Zalokar 5. 10. 2025 | 21:15
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    ICEHL

    Zmaji na ledu v Bolzanu od 2:0 do 2:4 in drugega zaporednega poraza

    Potem ko se je v petek končal niz šestih zmag, so hokejisti Olimpije izgubili še drugo zaporedno tekmo. Po preobratu v drugi tretjini jim je mero vzel Bolzano.
    5. 10. 2025 | 20:29
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Domači trg

    Ljubljanska borza v vzponu

    Indeks Sbitop je letos prehitel večino regionalnih in evropskih indeksov ter potrdil privlačnost slovenskega trga.
    5. 10. 2025 | 20:10
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Japonska

    Japonci v pričakovanju prve premierke, njen idol je Margaret Thatcher

    Po prvem krogu glasovanja ni bilo zmagovalca z večino glasov, v drugem pa je 64-letna Sanae Takaiči premagala 44-letnega Šindžira Koizumija.
    Zorana Baković 5. 10. 2025 | 20:02
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    ICEHL

    Zmaji na ledu v Bolzanu od 2:0 do 2:4 in drugega zaporednega poraza

    Potem ko se je v petek končal niz šestih zmag, so hokejisti Olimpije izgubili še drugo zaporedno tekmo. Po preobratu v drugi tretjini jim je mero vzel Bolzano.
    5. 10. 2025 | 20:29
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Domači trg

    Ljubljanska borza v vzponu

    Indeks Sbitop je letos prehitel večino regionalnih in evropskih indeksov ter potrdil privlačnost slovenskega trga.
    5. 10. 2025 | 20:10
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Japonska

    Japonci v pričakovanju prve premierke, njen idol je Margaret Thatcher

    Po prvem krogu glasovanja ni bilo zmagovalca z večino glasov, v drugem pa je 64-letna Sanae Takaiči premagala 44-letnega Šindžira Koizumija.
    Zorana Baković 5. 10. 2025 | 20:02
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    VIDEO

    »Kaj pa, če pride do zastoja? Kdo vam bo povrnil stroške?« (video)

    Kako preprečiti paniko in velike izgube? Kako zavarovati premoženje in se izogniti hudim poslovnim posledicam?
    Promo Delo 1. 10. 2025 | 08:43
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Zakaj bi čakali več kot 600 dni, če vam ni treba?

    Kako gibanje, preventiva in dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje pomagajo k hitrejšemu okrevanju in mirnejši prihodnosti.
    Promo Delo 2. 10. 2025 | 13:18
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Novi Mercedes-Benz CLA: doseg do 792 km in hitro polnjenje

    Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 10:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Lumbago: vzroki, simptomi in zdravljenje bolečin v križu

    Nenadna bolečina v križu vas lahko ujame pri vsakdanjih opravilih. Zakaj ne mine sama od sebe in zakaj jo je nujno pravočasno obravnavati?
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    »Že v bližnji prihodnosti bomo priča spopadu umetnih inteligenc«

    S kombinacijo sistemskega pristopa države in varnostnih storitev, ki jih slovenskim podjetjem ponuja A1 Slovenija, lahko podjetja hitreje zaznavajo grožnje brez preobremenjevanja internih ekip, pri tem pa ostajajo skladna z zakonodajo.
    Promo Delo 29. 9. 2025 | 09:41
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Razpis za predsednika uprave SDH

    Promo Delo 3. 10. 2025 | 08:19
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

    V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Zakaj izbrati mleko in mlečne izdelke z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«?

    Na trgovskih policah je ponudba mleka in mlečnih izdelkov ogromna. Mleko prihaja iz različnih držav, s seboj pa prinaša različno kakovost in svežino.
    Promo Delo 1. 10. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    ČAKALNE DOBE

    Ko vas začne skrbeti sumljiva sprememba ...

    Ko nas začne skrbeti sumljiva sprememba na koži ali bolečina v trebuhu, šteje vsak dan. A Slovenci na prvi pregled v povprečju čakamo več kot tri mesece.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    KIBERNETSKA ZAŠČITA

    Prihajajo državno sponzorirani napadi?

    S kombinacijo sistemskega pristopa države in varnostnih storitev lahko podjetja hitreje zaznavajo kibernetskih groženj.
    Promo Delo 29. 9. 2025 | 09:41
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od Alp do Jadrana: zakaj je Koroška nova logistična zvezda Evrope

    Goliška železnica (Koralmbahn), suhi terminal in letališče Celovec postavljajo Koroško na logistični zemljevid sveta.
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 15:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    MLADI UPI

    Imate talent, ki bi ga radi pokazali? To je priložnost za vas!

    Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom.
    Promo Delo 2. 10. 2025 | 09:35
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo