Ljubljanske mlekarne s sladoledom Planica na Kitajsko

Z reciklažo tetrapakov do robčkov in papirja Preberite še:

Tomaž Žnidarič, direktor Ljubljanskih mlekarn, pravi, da so takšnih uspešnih poslov v časih izvozne negotovost zelo veseli. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

V prvi pošiljki 35.000 kosov Planice



Za ravnotežje v panogi

Ljubljana -so včeraj iz Luke Koper na Kitajsko odpremile prva dva ladijska kontejnerja sladoleda Planica. Gre za pomemben preboj podjetja, zlasti v luči razmer ob pandemiji, ocenjujejo v podjetju in poudarjajo, da s tem krepijo svojo prisotnost na trgu, na katerem deluje veliko število ponudnikov mleka in mlečnih izdelkov tako iz Evrope kot tudi iz Nove Zelandije in Avstralije.Ljubljanske mlekarne so sicer vrata na kitajski trg odprle leta 2016, ko je tja odpotoval prvi ladijski kontejner trajnega mleka.»V času, ko je zaradi globalne pandemije novega koronavirusa svetovno gospodarstvo ohromljeno, izvozna negotovost pa zelo velika, smo uspešnih poslov, kot je ta, še toliko bolj veseli. Prodaja trajnega mleka na Kitajskem prinaša dobre rezultate, potrošniki, ki posegajo po naših izdelkih, pa slovensko zeleno okolje ter preskrbno verigo z mlekom in mlečnimi izdelki, ki se začne na majhni slovenski kmetiji, upravičeno povezujejo z visoko kakovostjo. Zato pričakujemo, da bo dopolnitev asortimana s sladoledi Planica pozitivno sprejeta med potrošniki. Letos na Kitajsko nameravamo odpremiti skupno 43 ton sladoleda,« je pojasnil, direktor Ljubljanskih mlekarn.Na Kitajsko bo v prvi pošiljki potovalo skoraj 35.000 kosov sladoledov Planica tropic in Planica čoko, pakiranih v litrske embalaže, do cilja pa bo pošiljka potovala pet tednov. »Konkurenčna prednost sladoledov Planica, ki ima že 45-letno tradicijo, v primerjavi z mnogimi drugimi ponudniki je, da so izdelani iz mleka ter nosijo znak Izbrana kakovost Slovenija. Znano je namreč, da številni ponudniki pri izdelavi sladoledov namesto po mleku posegajo po rastlinskih maščobah,« so v sporočilu za javnost zapisali v Ljubljanskih mlekarnah, kjer sicer letno izdelajo več kot sedem milijonov kosov različnih sladoledov.Ljubljanske mlekarne so največji predelovalec slovenskega surovega mleka in skoraj največje živilsko-predelovalno podjetje v Sloveniji. Kmetje jim vsak dan zagotovijo več kot 500.000 litrov svežega surovega mleka, kar je tretjina prireje slovenskih kmetij. Ko govorimo o mleku, ima Slovenija 130-odstotno stopnjo samooskrbe, zato bi zapiranje meja in izvozna negotovost lahko vplivali na ravnotežje v panogi.»V zadnjem času se pojavljajo številne pobude potrošnikom, naj posegajo po slovenskih izdelkih, čemur se pridružujemo tudi v Ljubljanskih mlekarnah. Le s skupnimi močmi lahko uspemo zmanjšati negativne vplive trenutnih razmer na stabilnost naše panoge. S tega vidika so nove priložnosti na tujih trgih zelo dragocene,« je še navedel Žnidarič.