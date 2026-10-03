Ljubljansko borzo oplazila evropska negotovost

Rast delnic na Ljubljanski borzi se je ustavila že sredi poletja. Osrednji borzni indeks je od letošnjega vrha, v prvi polovici avgusta izgubil približno pet odstotkov. Podoben padec doživljajo tudi druge evropske borze in primerjava slovenskih borznih družb s konkurenčnimi podjetji pokaže, da so delnice v Ljubljani še vedno zelo visoko cenjenje. Vlagatelji se bodo zdaj postopno ozirali proti rezultatom pravkar zaključenega tretjega četrtletja, ki bodo že dokaj jasno pokazali, kako visok bo letošnji dobiček in kakšne dividende lahko pričakujejo prihodnje leto. Toda do prvih objav slovenskih družb bo treba počakati do novembra. Prvi teden novembra bo poslovanje razkrila NLB, ki je bila letos neuspešna pri prevzemu avstrijske banke Addiko, zdaj pa skromno uteho išče v nakupu DBS. Ta je ...