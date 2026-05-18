    LNG – energetska prihodnost ali napačna pot?

    Nekdanji ruski monopol je bil nadomeščen z globalnim oligopolom.
    Karin Kunrath, glavna direktorica za naložbe, Raiffeisen Capital Management
    Raiffeisen Capital Management
    18. 5. 2026 | 06:00
    Od energetske krize leta 2022 je na ustih vseh en izraz: LNG – Liquefied Natural Gas, utekočinjeni zemeljski plin. Toda kaj se skriva za tem izrazom, kakšen geopolitični pomen ima LNG danes in ali lahko fosilno gorivo, kot je LNG, resnično igra trajnostno vlogo v prihodnji preskrbi z energijo?

    LNG je zemeljski plin, ki se s hlajenjem na približno –162 stopinj Celzija utekočini. Ta proces zmanjša volumen za faktor 600, kar znatno olajša prevoz in skladiščenje. LNG se po vsem svetu prevaža v izoliranih tankerjih, tako imenovanih LNG-prevoznikih, nato pa se prek ponovnih plinifikacijskih naprav v plinski obliki znova dovaja v omrežje zemeljskega plina. Kljub energetsko intenzivnemu procesu utekočinjenja – ki porabi približno deset do 15 odstotkov energijske vsebnosti – velja LNG za razmeroma čisto fosilno gorivo. Pri zgorevanju izpušča znatno manj žveplovega dioksida, dušikovih oksidov in trdnih delcev kot premog ali nafta ter izpušča manj ogljikovega dioksida kot druga fosilna goriva. Kljub temu ostaja LNG fosilno gorivo, ki sprošča toplogredne pline. Poleg tega velik del LNG, s katerim se trguje po svetu, prihaja iz držav, ki uporabljajo fracking – metodo, ki je ekološko sporna. V primerjavi s plinom iz plinovoda je LNG zaradi energetsko intenzivnega utekočinjenja in prevoza celo bolj škodljiv za podnebje. Kljub temu pa lahko LNG v regijah brez priključitve na plinovod predstavlja čistejšo alternativo.

    Rast pomembnosti

    Geopolitični pomen LNG se je od leta 2022 močno povečal. Odvisnost Evrope od ruskega zemeljskega plina je zaradi krize v Ukrajini nenadoma postala varnostno tveganje. V najkrajšem času so nastali novi terminali, med njimi prilagodljive plavajoče naprave, ki omogočajo uvoz plina iz ZDA, Katarja in drugih držav. Ta hitri razvoj infrastrukture je impresiven primer evropskega sodelovanja in tehnične inovativnosti.

    Vendar pa z novimi uvozi LNG prihajajo tudi nove odvisnosti. Nekdanji ruski monopol je bil nadomeščen z globalnim oligopolom. Večina dobav prihaja iz le nekaj držav, prevoz pa poteka po strateško pomembnih, a geopolitično negotovih pomorskih poteh, kot sta Hormuška ožina ali Sueški prekop. Motnje na teh poteh lahko občutno vplivajo na preskrbo s plinom in s tem na cene energije v Evropi. LNG je globalni trg z globalnimi cenami – ozkimi grli ali političnimi krizami, ki neposredno vplivajo na stroške. Fleksibilnost pri preusmerjanju dobavnih tokov je omejena in večinoma povezana z visokimi doplačili. LNG je sicer pomemben element diverzifikacije preskrbe s plinom, vendar ne zagotavlja popolne neodvisnosti ali stabilnih cen. Geopolitična tveganja za Evropo ostajajo in bodo v prihodnosti vplivala na stroške energije.

    Če pogledamo infrastrukturo, se bo širitev zmogljivosti za LNG v Evropi nadaljevala do leta 2030 – čeprav naj bi se povpraševanje po plinu srednjeročno zmanjšalo. To bi lahko pripeljalo do presežnih zmogljivosti in čezmernih naložb. Po drugi strani pa sodobni plavajoči terminali ponujajo veliko prožnost: hitro jih je mogoče predelati in bi v prihodnosti lahko prevažali tudi vodik namesto zemeljskega plina. S tem bi bil del danes zgrajene infrastrukture pripravljen na prihodnost in bi ga bilo mogoče vključiti v bolj podnebju prijazno preskrbo z energijo.

    Zgolj prehodna rešitev?

    LNG je torej ambivalentni nosilec energije: po eni strani fosilno gorivo s podnebnim škodljivimi emisijami, po drugi strani pa pomembno prehodno gorivo, ki olajšuje opustitev premoga in nafte ter povečuje varnost oskrbe. Za Evropo je LNG od leta 2022 postal nepogrešljiv za zmanjšanje odvisnosti od Rusije in stabilizacijo preskrbe z energijo. Hkrati pa LNG ostaja globalna surovina, na katere ceno in razpoložljivost močno vplivajo geopolitični dogodki. Izziv za Evropo in svet je, da se LNG uporabi kot most v podnebju prijazno prihodnost, ne da bi se trajno vezali na fosilna goriva. Hkrati je treba spodbujati razvoj obnovljivih virov energije, uporabo vodika in povečanje energetske učinkovitosti. Le tako lahko LNG izpolni svojo vlogo prehodne tehnologije, ne da bi ogrozil podnebne cilje. Naložbe v infrastrukturo za LNG so zato smiselne ne le kratkoročno, ampak lahko s tehničnimi prilagoditvami obstanejo tudi dolgoročno. Razvoj v smeri vodika in drugih zelenih plinov naredi obstoječo infrastrukturo za LNG dragoceno sredstvo na poti k podnebno nevtralni preskrbi z energijo.

    LNG ostaja zanimiv – kot geopolitični dejavnik, kot nosilec energije in kot del evropske energetske tranzicije. Pametna, daljnovidna politika in tehnološke inovacije bodo odločilne za izkoriščanje priložnosti, ki jih ponuja LNG, in za zmanjšanje tveganj. Le tako lahko LNG postane gradnik za varno, cenovno dostopno in trajnostno energetsko prihodnost.

    Več iz teme

    zemeljski plinLNGenergija

