FOTO:Logistom bo šlo bolje, ko si opomore gospodarstvo

Promet in logistika sta v Sloveniji dolgo časa veljala za enega od motorjev gospodarske rasti. Zaradi posledic epidemije covida-19 je ta aktivnost v prvi polovici leta močno upadla, zmanjšal se je tovorni promet na vseh področjih, z njim pa tudi storitve, ki spremljajo logistiko. Za oceno o tem, kakšne izzive pred dejavnost postavljajo nove okoliščine, smo prosili dva poznavalca: Igorja Žulo, predsednika Slovenskega logističnega združenja, in Roberta Severja, direktorja Združenja za promet pri Gospodarski zbornici Slovenije. Kateri deli logistične verige so najbolj prizadeti in kako se to kaže?Žula: Logistiko v grobem ...