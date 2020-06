Lov na slovenske turiste se že obrestuje

Do turističnega bona so upravičeni vsi, ki so imeli 13. marca v Sloveniji prijavljeno stalno bivališče. Polnoletni so dobili dvesto evrov, mladoletni pa 50 evrov, prenos je mogoč med sorodniki, bona ni mogoče prodati, izkoristiti ga je treba do konca leta. Letos se ponuja enkratna možnost, da bomo na dopust lahko šli vsi. Nekaj sto prejemnikov je pohitelo : »​ Množični turizem prinese več težav kot denarja«​ Z bonom je mogoče plačati prenočitev ali prenočitev z zajtrkom v nastanitvenih obratih, ki so bili za to registrirani 13. marca – sezonski ponudniki in tisti, ki so na novo vstopili v posel, jih ne morejo sprejemati. Bone sprejemajo hoteli, počitniški domovi, turistične kmetije s sobami, zasebne sobe, planinski domovi in mladinska prenočišča, avtokampi, glampingi in druge nastanitve za krajši čas. V to skupino sodijo tudi sindikalni objekti, če so za to registrirani. Bon lahko porabite pri več ponudnikih. Ti si v zadnjem času zelo prizadevajo za promocijo domačih turističnih krajev Upravičenci morajo ob prijavi ponudnika storitve obvestiti, da želijo za opravljeno storitev unovčiti bon. Ponudnik nato v Fursov informacijski sistem vnese podatke o upravičencu, Furs pa bo v njem označil unovčenje bona pri upravičencu in zmanjšal njegovo dobroimetje. Vrednost bona v znesku opravljene storitve bo nato izplačal ponudniku storitve.Verjetnost, da bodo boni za vse na voljo v prihodnjih letih, je majhna, se pa letos končno odpira možnost, da bodo nekaj dni dopusta izkoristili prav vsi Slovenci, ki bodo to želeli. V preteklosti so bili socialno šibkejši pogosto za dopust prikrajšani.