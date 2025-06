LTH Castings se je razširil v Ljubljani

LTH Castings, skupina, ki deluje v Sloveniji, na Hrvaškem in Severni Makedoniji, je z nakupom prostorov Litostroja Power razširil svoje poslovanje. LTH Castings stavi na e-mobilnost.

»LTH Castings na svoji lokaciji v Ljubljani kontinuirano širi zmogljivosti za izdelavo komponent za električne avtomobile, ki je ena osrednjih strateških usmeritev skupine. Izdelki LTH Castings bodo prisotni v vseh električnih avtomobilih novih platform Mercedes-Benza (MMA, MB.EA-M) in BMW (Neue Klasse). Jedro proizvodnje delov za električne avtomobile z najnaprednejšimi tehnologijami in tlačnimi livarskimi stroji so vzpostavili v ljubljanskem obratu, ki ga zaradi rasti nenehno povečujejo. Letos so lokacijo v Ljubljani razširili z nakupom dodatnih prostorov Litostroja Power. Ena najpomembnejših investicij za skupino LTH Castings je nabava dodatnega tlačnega stroja z zapiralno silo 3.500 ton v obratu Ljubljana,« so sporočili iz družbe.

LTH Castings ima poleg Škofje Loke tudi v Ljubljani na področju nekdanjega industrijskega kompleksa Litostroj sodoben proizvodni obrat, v katerem na več naprednih, visoko avtomatiziranih proizvodnih linijah proizvaja najzahtevnejše aluminijaste ulitke. To so komponente e-avtomobilov, kot so kosi za pogonske sklope ter drugi strukturni kosi za svetovne proizvajalce avtomobilov in njihove sistemske dobavitelje. S sodelovanjem pri razvoju kosov za električne avtomobile novih platform Mercedes-Benza (MMA, MB.EA-M) in BMW (Neue Klasse) so še okrepili zaupanje kupcev, ki izhaja iz dolgoletne tradicije kakovostnega sodelovanja, razvojnih dosežkov LTH Castings in tehnološke dovršenosti izdelkov.

V poslovnem letu 2024 je skupina uresničila prodajne prihodke v višini 454 milijonov evrov, z osemodstotno rastjo v primerjavi z letom 2023, ki v celoti izhaja iz zagona na novo pridobljenih projektov s področja e-mobilnosti. Obseg investicij je lani znašal 57 milijonov evrov.