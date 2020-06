Lufthansa z državno pomočjo, Ryanair v tožbo

Preberite še: Lufthansa leti v rešilno naročje države

Po tem, ko je državno pomoč Lufthansi odobrila­ evropska komisija in so dosegli dogovor o varčevanju tudi sindikati ter vodstvo družbe, so podprli pomoč še delničarji družbe. Lufthansa , ki daje delo 138.000 ljudem, je tako zunaj nevarnosti stečaja. A zgodba še ni končana, saj je Ryanair napovedal pritožbo na odločitev evropske komisije.V tednu pred sklicano izredno skupščino delničarjev družbe je kazalo, da bo začrtano državno reševanje letalskega prevoznika padlo v vodo in da je Lufthansa pred stečajem. Med krizo zaradi novega koronavirusa je namreč v lastništvo Lufthanse vstopil milijarder. S 15,5-odstotnim lastniškim deležem bi lahko preprečil državno reševanje letalskega prevoznika, zaradi česar je tako v podjetju kot v nemški vladi završalo. Thiele je namreč nasprotoval lastniškemu vstopu države, saj bi to razvrednotilo ceno delnice. Država bo namreč za delnico Lufthanse plačala 2,56 evra, kar je bistveno pod trenutno kotacijo na borzi. A po sestanku na ministrstvu za finance v Berlinu se je Thiele očitno omehčal in napovedal podporo državnemu načrtu. Glede na to, da so na skupščino prijavili 38 odstotkov kapitala, je bila njegova podpora nujna. Če bi glasoval proti, načrt ne bi dobil zadostne večine.Prvi mož Lufthanseje na začetku skupščine, ki je potekala prek spleta, pozval delničarje k potrditvi načrta, saj da se želijo v vsakem primeru izogniti insolventnosti, ki bi tako za zaposlene kot delničarje pomenila negativne učinke. Oglasila sta se tudi finančni ministerin gospodarski minister, oba s poudarkom, da je na mizi dober predlog in da gre za številna delovna mesta ter položaj Nemčije v svetu.Načrt predvideva šest milijard evrov dokapitalizacije družbe, pri čemer se bo morala Lufthansa odreči nekaterim pravicam na letališčih v Frankfurtu in Münchnu. Konkurenčne družbe bodo po novem namreč lahko na obeh letališčih vzpostavile baze z do štirimi letali. Država bo v družbo vložila 5,7 milijarde evrov sredstev, postala bo tudi lastnica 20-odstotnega deleža družbe. Ta bi se sicer utegnil zvišati na 25 odstotkov plus ena delnica, s čimer bi država branila družbo pred sovražnimi prevzemi. To je skladno s protikriznimi ukrepi Berlina, ki bi rad preprečil, da bi tujci med krizo prevzemali nemška podjetja.Državna razvojna banka bo družbi odobrila še okoli tri milijarde evrov posojil. Družba je tudi napovedala, da bo v Nemčiji število delovnih mest skrčila za okoli 10.000. A v konkurenčnem Ryanairu, za katerega je Nemčija eden od najpomembnejših trgov, v načrtu vidijo izkrivljanje konkurence in nedovoljeno državno pomoč. Zato so napovedali pritožbo na odločitev evropske komisije, tako kot v drugih primerih državnega reševanja letalskih prevoznikov med krizo zaradi virusa. Kot pravijo, je kriza le izgovor in ne vzrok za težave letalskih prevoznikov.Tik pred skupščino je vodstvo družbe sporočilo, da so se s sindikatom kabinskega osebja Ufo dogovorili o varčevalnem paketu, ki bo prinesel družbi več kot pol milijarde evrov prihrankov, hkrati pa okoli 22.000 zaposlenim zagotavlja, da jih med krizo oziroma do leta 2023 ne bodo odpustili. Zaposleni se bodo odpovedali delu vplačil v pokojninsko blagajno, leteli pa bodo manj, zaradi česar se jim bodo znižale plače.