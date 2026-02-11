Luka Koper in francoski ladjar bosta skrbela za pretovor avtomobilov

Francoski ladjar CMA CGM lahko še dodatno utrdi in pospeši sodelovanje z Luko Koper. Agencija RS za varstvo konkurence je namreč potrdila, da je koncentracija kapitala med obema podjetjema skladna s pravili konkurence, zato lahko ustanovita skupno podjetje med Luko in podjetjem Ceva Corporate Services iz skupine velikega francoskega ladjarja, ki bo opravljalo dopolnilne storitve na področju avtomobilske logistike.

Z novim skupnim podjetjem Ceva Adria Terminali, v katerem imata oba ustanovitelja enak, polovični delež, se uresničuje napovedana krepitev sodelovanja. Izjavo o tem in družbeniški sporazum sta oktobra lani ob obisku francoskega predsednika Emmanuela Macrona v Kopru podpisala predsednica uprave Luke Koper Nevenka Kržan in lastnik skupine CMA CGM Rodolphe Saadé.

51 mrd € prihodkov in 5,3 milijarde čistega dobička je leta 2024 ustvarila skupina CMA CGM

CMA CGM sodeluje z Luko Koper že 23 let pri pomorskem povezovanju Jadrana in Azije ter povezovanju Slovenije in srednjeevropskih trgov z intermodalnimi železniškimi rešitvami. Francoska skupina zaposluje v Sloveniji več kot 100 ljudi, francoski ladjar pa je lani v Kopru pretovoril skoraj četrtino vseh kontejnerjev (nekaj več kot 300.000), le nekaj manj kot Maersk.

Luka Koper in CMA CGM bosta s podjetjem Ceva Adria Terminali praznila in polnila kontejnerje z avti. FOTO: Boris Šuligoj

Podjetje Ceva Adria Terminali bo delovalo ob bertoški vpadnici na 2,7 hektara veliki parceli v lasti Luke Koper, ki so jo že začeli utrjevati, vendar zunaj pristaniškega koncesijskega območja. Letos bi radi opravili prvo fazo del. Poslovati pa bo začelo šele prihodnje leto. Vrednost naložbe po zagotovilih predsednice uprave Luke Nevenke Kržan ne bo presegala dveh milijonov evrov.

V zabojniku prostor

za tri avtomobile

Temeljni namen skupnega podjetja so storitve pri pretovoru avtov. Konkretneje to pomeni, da bo novo skupno podjetje polnilo in praznilo kontejnerje z avtomobili. Zaradi zelo specifičnih tehnoloških postopkov opravljajo tako storitev na območju koprskega pristanišča le v omejenem obsegu. Veliko večino avtov pripeljejo v pristanišče ro-ro ladje za prevoz avtomobilov ali tovora na kolesih. V tem primeru pa bodo avtomobile tovorili v zabojnikih. Namesto kontejnerji jim rečejo cartainerji. V tak zabojnik lahko natovorijo po tri avtomobile, za kar pa so ob nalaganju ali praznjenju potrebne posebne veščine, tako da delo opravljajo posebej usposobljeni zaposleni.

1,272 mio zabojnikov in 915.000 avtomobilov je leta 2025 pretovorila Luka Koper

V Luki Koper so z informacijami o številu zaposlenih in začetku obratovanja skupnega podjetja še skopi. »Začetek izvajanja dejavnosti je odvisen od več pogojev. Eden je bilo pozitivno mnenje agencije za varstvo konkurence, ki smo ga dobili pred dnevi. Zdaj smo v fazi iskanja projektanta, sledi pridobitev gradbenega dovoljenja, izbira izvajalca za gradnjo ustrezne infrastrukture, v okviru katere bomo poskrbeli tudi za komunalno ureditev. V tej fazi ne moremo povedati, koliko je vrednost naložbe,« so nam odgovorili iz luške službe za odnose z javnostmi.

Luka Koper ostaja strateško nevtralno podjetje.

Z dejavnostjo bodo dodatno krepili položaj Slovenije kot logističnega križišča v tem delu Evrope, hkrati pa si bo Koper utrdil položaj pomorske (in logistične) vstopne točke v Evropo predvsem za pretovor avtov. V Luki Koper hkrati tudi vztrajno ponavljajo, da posel s CMA CGM ni nekaj, kar bi odstopalo od dosedanje prakse, in ne vpliva na strateško nevtralni položaj pristanišča. Prepričani so, da je prav nevtralni položaj tisti, ki jim že vsa leta zagotavlja uspešno poslovanje. Doslej so z različnimi tujimi partnerji ustanovili že več skupnih podjetij za boljše in obsežnejše storitve, ki krepijo njihovo sodelovanje. Zato si obetajo še več podobnih skupnih vlaganj zunaj pristanišča.