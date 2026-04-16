Luka Koper bo delničarjem namenila več dobička

Delničarji Luke Koper lahko čez nekaj mesecev pričakujejo okoli 9,5 odstotka višje dividende od lanskih. Uprava podjetja in nadzorni svet družbe sta po revidiranem letnem poročilu ugotovila, da je bilančni dobiček leta 2025 znašal skoraj 56 milijonov (dobro petino več), zato bosta delničarjem predlagala, da se za dividende nameni 32,2 milijona evrov (2,3 evra bruto na delnico). O dividendah bodo delničarji odločali na skupščini, ki bo letos prej kot običajno – že maja.

Še eno nadvse uspešno poslovno leto za logiste ni samo po sebi umevno, saj so bile razmere na logističnem trgu že lani zelo zapletene. Na trgu je prevladovala negotovost, ladjarji so na poti med Azijo in Sredozemljem v glavnem plule po daljši poti okoli Afrike. Pomemben vpliv na poslovanje slovenskih logistov so imela tudi obsežna dela na železniškem omrežju v Sloveniji in širše v regiji.