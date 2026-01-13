Luka Koper ima več kontejnerjev kot Trst in Reka

Še eno uspešno poslovno leto je za Luko Koper. Skupnega pretovora je bilo lani toliko kot leta 2024, to je 23 milijonov ton. Povečal pa se je pretovor kontejnerjev (za 12 odstotkov) in celo avtomobilov (za tri odstotke). Zmanjšal se je pretovor generalnih, razsutih in tekočih tovorov. Po predhodnih in nerevidiranih podatkih so na račun večjega pretovora zabojnikov in avtomobilov ustvarili 376,5 milijona evrov prihodkov, to je 15 odstotkov več kot leta 2024.

490.000 tovornjakov je lani vozilo v Luko Koper ali iz nje

Luka Koper je bila v začetku leta 2025 v negotovosti, saj so še zmeraj veljale omejitve plovbe v Rdečem morju, hkrati so geopolitične razmere močno vplivale na mednarodno trgovino. Načrt poslovanja za leto 2025 ni napovedoval velikih presežkov. Zato so na nekaterih področjih presegli celo najbolj optimistične napovedi. Na kontejnerskem terminalu, ki predstavlja po količini približno polovico vsega koprskega pretovora, so dosegli nov absolutni mejnik – pretovorili so 1,272 milijona kontejnerjev, to je 12 odstotkov več kot leta 2024 in tudi opazno več kot pristanišči Trst in Reka, ki sta skupaj pretovorili nekaj manj kot milijon TEU zabojnikov. Vzrokov za dobro poslovanje s kontejnerji v Kopru je več. Z ladjarji so se dogovorili o prilagoditvi in prestrukturiranju ladijskih servisov z Daljnega vzhoda in iz Sredozemlja, hkrati so več zabojnikov v Koper pripeljali predvsem novi posli, povezani z opremljanjem in preskrbo proizvodnih obratov na zalednih trgih koprskega pristanišča. Število kontejnerjev kaže, da so se v zadnjem trenutku lotili povečevanja kontejnerskega pomola, ki bo nared šele konec leta 2027.

Projekt podaljšanja severnega dela kontejnerske obale se je začel konec leta 2024 in bo trajal do izteka leta 2027. Zgradili bodo 326 metrov obale z dvema privezoma ter tako pridobili sedem hektarov dodatnih skladiščnih in manipulativnih površin. FOTO: Luka Koper

Reka in Trst skupaj manj kot milijon kontejnerjev

Na Reki so na dveh kontejnerskih terminalih skupaj dosegli rast pretovora (za približno šest odstotkov) na 425.000 kontejnerjev. Velik padec pa so doživeli na tržaškem 7. pomolu, kjer jih je podjetje TMT pretovorilo le 522.661 ali 28 odstotkov manj kot leto prej. Na glavnem tržaškem kontejnerskem terminalu TCT je pretovor kontejnerjev od maja nenadoma zelo upadel, predvsem zato, ker se je Maersk odločil, da storitve pretovora z večjih ladij na manjše (transhipment) ne bo več opravljal v Trstu. Verjetno je vsaj del teh storitev preselil v druga pristanišča. Tudi na Reko, kjer je septembra začel pretovarjati na novem kontejnerskem terminalu Rijeka Gateway.

15 odstotkov več je bilo prihodkov.

Kljub krizi evropskih avtomobilskih proizvajalcev so lani pretovorili 914.800 avtomobilov, to je tri odstotke več kot leto prej in samo dva tisoč manj kot v rekordnem letu 2023. Pretovorili so več avtomobilov kitajskih proizvajalcev in jih izvozili več (tudi starih) v sredozemske države (Libijo, na primer).

Nihanja na trgu vplivajo na nihanja pretovora

Kljub uspešnemu pretovoru strateških blagovnih skupin pa se je za pet odstotkov zmanjšala količina razsutih in sipkih tovorov, predvsem na račun manjših količin pretovora železove rude. Za enajst odstotkov se je zmanjšal pretovor generalnih tovorov. Manj je bilo namreč lesa, kavčuka in izdelkov iz jekla. Za kar desetino je v Kopru upadel tudi pretovor tekočih tovorov.

Delo v Luki Koper FOTO: Voranc Vogel

Več kontejnerjev in avtomobilov pa tudi skladiščnine so najbolj vplivali na 15-odstotno rast prihodkov. V pristanišče je priplulo nekaj manj ladij (1751), vendar so bile večje. V zadnjih letih se močno povečuje prevoz blaga s tovornjaki. V letu 2025 je v Luko Koper in iz nje blago peljalo kar 490.000 tovornjakov. Kljub oviram na železniškem omrežju so povečali število vlakov na 20.886 (ali 270.516 vagonov) in s tem (ob velikem številu tovornjakov) spet nekoliko povečali delež prevoza blaga po tirih. Z vlakom je potovalo 51 odstotkov tovora iz Luke Koper.