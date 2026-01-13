  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Novice

    Luka Koper ima več kontejnerjev kot Trst in Reka

    Rezultati: Lani ustvarili 376 milijonov evrov prihodkov ali 15 odstotkov več kot predlani. Kontejnerjev je bilo 12 odstotkov več.
    Luka Koper pretovori več zabojnikov kot Trst in Reka skupaj. FOTO: Blaž Samec
    Galerija
    Luka Koper pretovori več zabojnikov kot Trst in Reka skupaj. FOTO: Blaž Samec
    Boris Šuligoj
    13. 1. 2026 | 08:52
    13. 1. 2026 | 11:07
    4:45
    A+A-

    Še eno uspešno poslovno leto je za Luko Koper. Skupnega pretovora je bilo lani toliko kot leta 2024, to je 23 milijonov ton. Povečal pa se je pretovor kontejnerjev (za 12 odstotkov) in celo avtomobilov (za tri odstotke). Zmanjšal se je pretovor generalnih, razsutih in tekočih tovorov. Po predhodnih in nerevidiranih podatkih so na račun večjega pretovora zabojnikov in avtomobilov ustvarili 376,5 milijona evrov prihodkov, to je 15 odstotkov več kot leta 2024.

    490.000

    tovornjakov je lani vozilo v Luko Koper ali iz nje

    Luka Koper je bila v začetku leta 2025 v negotovosti, saj so še zmeraj veljale omejitve plovbe v Rdečem morju, hkrati so geopolitične razmere močno vplivale na mednarodno trgovino. Načrt poslovanja za leto 2025 ni napovedoval velikih presežkov. Zato so na nekaterih področjih presegli celo najbolj optimistične napovedi. Na kontejnerskem terminalu, ki predstavlja po količini približno polovico vsega koprskega pretovora, so dosegli nov absolutni mejnik – pretovorili so 1,272 milijona kontejnerjev, to je 12 odstotkov več kot leta 2024 in tudi opazno več kot pristanišči Trst in Reka, ki sta skupaj pretovorili nekaj manj kot milijon TEU zabojnikov. Vzrokov za dobro poslovanje s kontejnerji v Kopru je več. Z ladjarji so se dogovorili o prilagoditvi in prestrukturiranju ladijskih servisov z Daljnega vzhoda in iz Sredozemlja, hkrati so več zabojnikov v Koper pripeljali predvsem novi posli, povezani z opremljanjem in preskrbo proizvodnih obratov na zalednih trgih koprskega pristanišča. Število kontejnerjev kaže, da so se v zadnjem trenutku lotili povečevanja kontejnerskega pomola, ki bo nared šele konec leta 2027.

    Projekt podaljšanja severnega dela kontejnerske obale se je začel konec leta 2024 in bo trajal do izteka leta 2027. Zgradili bodo 326 metrov obale z dvema privezoma ter tako pridobili sedem hektarov dodatnih skladiščnih in manipulativnih površin. FOTO: Luka Koper
    Projekt podaljšanja severnega dela kontejnerske obale se je začel konec leta 2024 in bo trajal do izteka leta 2027. Zgradili bodo 326 metrov obale z dvema privezoma ter tako pridobili sedem hektarov dodatnih skladiščnih in manipulativnih površin. FOTO: Luka Koper

    Reka in Trst skupaj manj kot milijon kontejnerjev

    Na Reki so na dveh kontejnerskih terminalih skupaj dosegli rast pretovora (za približno šest odstotkov) na 425.000 kontejnerjev. Velik padec pa so doživeli na tržaškem 7. pomolu, kjer jih je podjetje TMT pretovorilo le 522.661 ali 28 odstotkov manj kot leto prej. Na glavnem tržaškem kontejnerskem terminalu TCT je pretovor kontejnerjev od maja nenadoma zelo upadel, predvsem zato, ker se je Maersk odločil, da storitve pretovora z večjih ladij na manjše (transhipment) ne bo več opravljal v Trstu. Verjetno je vsaj del teh storitev preselil v druga pristanišča. Tudi na Reko, kjer je septembra začel pretovarjati na novem kontejnerskem terminalu Rijeka Gateway.

    15 odstotkov več je bilo prihodkov.

    Kljub krizi evropskih avtomobilskih proizvajalcev so lani pretovorili 914.800 avtomobilov, to je tri odstotke več kot leto prej in samo dva tisoč manj kot v rekordnem letu 2023. Pretovorili so več avtomobilov kitajskih proizvajalcev in jih izvozili več (tudi starih) v sredozemske države (Libijo, na primer).

    Nihanja na trgu vplivajo na nihanja pretovora

    Kljub uspešnemu pretovoru strateških blagovnih skupin pa se je za pet odstotkov zmanjšala količina razsutih in sipkih tovorov, predvsem na račun manjših količin pretovora železove rude. Za enajst odstotkov se je zmanjšal pretovor generalnih tovorov. Manj je bilo namreč lesa, kavčuka in izdelkov iz jekla. Za kar desetino je v Kopru upadel tudi pretovor tekočih tovorov.

    Delo v Luki Koper FOTO: Voranc Vogel
    Delo v Luki Koper FOTO: Voranc Vogel

    Več kontejnerjev in avtomobilov pa tudi skladiščnine so najbolj vplivali na 15-odstotno rast prihodkov. V pristanišče je priplulo nekaj manj ladij (1751), vendar so bile večje. V zadnjih letih se močno povečuje prevoz blaga s tovornjaki. V letu 2025 je v Luko Koper in iz nje blago peljalo kar 490.000 tovornjakov. Kljub oviram na železniškem omrežju so povečali število vlakov na 20.886 (ali 270.516 vagonov) in s tem (ob velikem številu tovornjakov) spet nekoliko povečali delež prevoza blaga po tirih. Z vlakom je potovalo 51 odstotkov tovora iz Luke Koper.

    Sorodni članki

    Gospodarstvo  |  Novice
    Prihodnost

    Uprava Luke Koper gre v Indijo

    Predsednica uprave Luke Nevenka Kržan napovedala krepitev vodilnega položaja pristanišča na Jadranu.
    Boris Šuligoj 5. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Trgovinska menjava

    Slovenija postaja pomembno logistično središče dela Nemčije

    Izvoz v največje evropsko gospodarstvo upada že tretje leto zapored.
    Karel Lipnik 28. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Cortina d'Ampezzo

    Umrl na mrazu med varovanjem objekta prihajajočih olimpijskih iger

    Izmena 55-letnega varnostnika, ki je umrl, je trajala 12 ur, tudi pri - 16 stopinjah Celzija.
    11. 1. 2026 | 19:43
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ukrajina

    Rusija menda sestrelila letalo F-16

    V ZDA izdelanega lovca so domnevno zadeli s sistemom S-300.
    12. 1. 2026 | 12:49
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Politična anketa

    Barometer: Politična krajina se znova vse bolj polarizira

    Gibanje Svoboda se počasi približuje SDS. Če bi bile volitve jutri, bi prag prestopilo osem strank, med njimi ni Levice in Preroda.
    Barbara Hočevar 12. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Marjetka Vovk: Prvič sem zares začutila, kako ljudje uživajo ob poniževanju

    Marjetka Vovk in Raay sta lani znova na svoji koži občutila, da uspešnost za sabo potegne zavist. S pesmijo in iniciativo želita opozarjati na spletno nasilje.
    11. 1. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od sončne energije do čipov: razvojni model Koroške

    Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 13:44
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    OGREVANJE

    Ko zunaj pritisne mraz, plin poskrbi za toplino

    Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 12:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

    Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
    Promo Delo 13. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Analiza

    Pred gradbeništvom dobro leto, a nekateri izzivi ostajajo

    Letos se zaključujejo največji infrastrukturni projekti. Skrbita prenizka produktivnost in pomanjkanje kadra.
    Nejc Gole 9. 1. 2026 | 12:19
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Tarčno zdravljenje raka pomemben del sodobnih terapij

    Radioligandne terapije so na voljo tudi bolnikom v Sloveniji v okviru javnega zdravstvenega sistema.
    Milka Bizovičar 8. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Košak: Če se ravnovesja ne uredijo, bodo stroške nosili uporabniki

    Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
    Gregor Knafelc 8. 1. 2026 | 00:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Luka Koperkontejnerjilogistika

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Kultura  |  Film & TV
    Evropske filmske nagrade

    Slovenski film v pričakovanju evropskih oskarjev

    Prvič v zgodovini so za evropske filmske nagrade, ki jih bodo podelili konec tedna v Berlinu, nominirani trije slovenski filmi, od tega dva v dveh kategorijah.
    Nina Gostiša 13. 1. 2026 | 11:18
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Bela kot barva leta 2026: zakaj je po besedah arhitektke razburila javnost

    Pantone je za barvo leta 2026 izbral Cloud Dancer. Arhitektka Tjaša Justin razloži pomen izbora in kako toplo belo uporabiti v interierjih.
    Nina Štajner 13. 1. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Spomenik državnega pomena

    Ali župan Janković res razprodaja Križanke?

    Varuhi Plečnikovega izročila opozarjajo, da se tako pomembno ustanovo prepušča propadanju in komercialni dejavnosti. Ljubljanski župan se bo odzval danes.
    Saša Bojc 13. 1. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Mark Ruffalo: Če se zanašamo na moralo tega tipa, smo vsi v velikih težavah

    Slavni igralec je bil na podelitvi zlatih globusov brez dlake na jeziku: »Ta tip je obsojeni zločinec. Je najslabši človek. On je pedofil.«
    13. 1. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Evropsko sodišče za človekove pravice

    Primer Grims: Slovenija je Mladini kršila pravico do svobode izražanja

    Slovenija mora Mladini plačati dobrih 15.000 evrov, ker je morala ta plačati odškodnino poslancu SDS Branku Grimsu, je razsodilo EČSP.
    13. 1. 2026 | 10:53
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Spomenik državnega pomena

    Ali župan Janković res razprodaja Križanke?

    Varuhi Plečnikovega izročila opozarjajo, da se tako pomembno ustanovo prepušča propadanju in komercialni dejavnosti. Ljubljanski župan se bo odzval danes.
    Saša Bojc 13. 1. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Mark Ruffalo: Če se zanašamo na moralo tega tipa, smo vsi v velikih težavah

    Slavni igralec je bil na podelitvi zlatih globusov brez dlake na jeziku: »Ta tip je obsojeni zločinec. Je najslabši človek. On je pedofil.«
    13. 1. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Evropsko sodišče za človekove pravice

    Primer Grims: Slovenija je Mladini kršila pravico do svobode izražanja

    Slovenija mora Mladini plačati dobrih 15.000 evrov, ker je morala ta plačati odškodnino poslancu SDS Branku Grimsu, je razsodilo EČSP.
    13. 1. 2026 | 10:53
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbena doživetja za hladne dni

    Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 15:46
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Od varnosti k odpornosti: Zakaj se morajo podjetja prilagoditi (video)

    Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Povečajte produktivnost v 2026: vseživljenjski Office in Windows že od 13 EUR

    Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 09:24
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

    Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
    Promo Delo 9. 1. 2026 | 13:11
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Kako povečati hitrost, varnost in produktivnost računalnika?

    Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 09:24
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo