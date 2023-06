Luka Koper je energetsko krizo preživela neprizadeta

Boštjan Napast je v Luko Koper na funkcijo predsednika uprave prišel decembra 2021, zapušča pa jo konec meseca. O Luki pravi, da je eno redkih slovenskih podjetij, ki delujejo globalno. O nadaljevanju kariere obljublja več informacij v drugi polovici junija. Kljub predčasnemu končanju mandata med pogovorom ni bilo čutiti grenkobe. Najbolj je ponosen, da je Luka Koper težave v logističnih verigah kot posledico pandemije koronavirusa in ukrajinske vojne izkoristila sebi v prid in energetsko krizo preživela neprizadeta.

Konec junija končate delo v Luki Koper. Pisarna je polna gradiva, ljudje čakajo. Boste delali do zadnjega dne?

Človek mora biti profesionalec do konca. Izzivov, ki jih imam v preostalem času v Luki, je še nekaj. Trenutno ravno končujemo strategijo do leta 2027 s pogledom do leta 2030. Izvajamo zaključne delavnice, prav je, da pripravimo čim bolj kakovosten dokument, ki bo dal dobro podlago za nadaljnji razvoj podjetja.

V kakšni kondiciji je Luka Koper, po čem si bodo zapomnili vaš skrajšani mandat?

Luka Koper je lani poslovala odlično, pozitiven trend pa nadaljujemo tudi letos. Lani smo dosegli številne rekorde, tako pri fizičnem pretovoru kot pri finančnih kazalnikih. Tako rekoč na vseh terminalih oziroma blagovnih skupinah smo dosegli zgodovinski mejnik. Mogoče najbolj izstopajoča rekorda sta bila pretovorjen milijonti kontejner na kontejnerskem terminalu in 800 tisoč pretovorjenih vozil. Skupni pretovor je bil dobrih 23 milijonov ton, kar je 12 odstotkov več kot leto prej. Vse to se je izrazilo v rekordnih finančnih rezultatih. Prvič v zgodovini smo presegli 300 milijonov evrov prihodkov, prvič v zgodovini smo presegli več kot 100 milijonov evrov EBITDA (približek denarnega toka, op. a). Prvič v zgodovini smo imeli čisti dobiček večji kot 70 milijonov evrov.

Poslovanje v prvem kvartalu nekako sledi trendom, ki smo jih postavili lani. Je pa za razumevanje doseženih rezultatov treba izpostaviti, da je bila mednarodna gospodarska situacija že lani poslabšana in da smo se ubadali s prezasedenostjo skladiščnih kapacitet, daljšim zadrževanjem blaga v pristanišču zaradi težav v zaledni logistiki, nerednimi prihodi ladij, težavami na železniški infrastrukturi zaradi rekonstrukcij …

Torej ste kljub težavam izvlekli poslovni maksimum?

V prvi polovici lanskega leta smo bili zaradi navedenih razlogov na meji operativnosti, mnoga pristanišča v Evropi so se začasno ustavljala in niso sprejemala dodatnega tovora. Mi smo operativnost zagotavljali ves čas, najtežje je bilo na kontejnerskem terminalu, kjer smo imeli skladiščne kapacitete popolnoma zapolnjene. Pomagali smo si z dodatnimi začasnimi lokacijami za skladiščenje kontejnerjev, kar je seveda vplivalo na produktivnost in kakovost servisa, vendar smo ves čas normalno poslovali. O razmerah v pristanišču smo sproti obveščali stranke, da so lahko ustrezno prilagajale svoje delovanje, te pa nam kljub vsem izzivom priznavajo, da smo še zmeraj eno od boljših pristanišč v EU. To potrjuje tudi letošnje poslovanje, saj smo pri kontejnerjih v prvem četrtletju zrasli za štiri odstotke, pri avtomobilih pa za kar 32 odstotkov. Tudi skupni pretovor v drugih blagovnih skupinah je do zdaj dober in primerljiv z zgodovinskim lanskim. Ko ocenjujemo te rezultate, se moramo zavedati, da se gospodarstvo ohlaja, ne samo v Nemčiji, pač pa v vsej Evropi in ZDA, tudi kitajsko gospodarstvo se po pandemiji covida vrača v predkoronske okvire bistveno počasneje od pričakovanj. Ne glede na navedeno smo v Luki Koper z novimi posli uspešno kljubovali trenutnim razmeram v gospodarstvu in v primerjavi s sosednjimi pristanišči povečujemo tržni delež. Reka je v prvem kvartalu celo nekoliko upadla pri pretovoru kontejnerjev, Trst pa je imel manjšo rast kot naše pristanišče. Ob tem velja izpostaviti, da so padci pri pretovoru kontejnerjev v severnoevropskih pristaniščih še občutnejši, tudi do 20-odstotni. Seveda pa smo lahko zmeraj še boljši, zato ves čas iščemo načine, kako izboljšati naš servis.

Postati želimo »smartport«, pametno pristanišče, napoveduje Boštjan Napast. FOTO: Blaž Samec

Svetovna banka je objavila, da se je učinkovitost Luke Koper poslabšala. Kako to komentirate?

Podatke iz analize je treba umestiti v širši kontekst razmer v logistični panogi v lanskem letu in jih postaviti v okvire delovanja koprskega pristanišča ter z njim povezanih pristaniško-logističnih dejavnosti. Pri oceni uspešnosti pa je predvsem treba upoštevati realizacijo pretovora in finančne rezultate posameznega pristanišča.

Zavedati se moramo, da so bile razmere v letih 2021 in 2022 za celotno pomorsko logistiko izjemno zahtevne, predvsem kot posledica dvoletne epidemije koronavirusa in vojne v Ukrajini. Naraščajoče količine blaga, neredni prihodi ladij in nestabilne dobavne verige so med drugim vplivali na daljši čas zadrževanja kontejnerjev v pristanišču in s tem na izjemno visoko stopnjo zasedenosti skladiščnih površin. Razmere so otežila tudi velika nihanja v količini tovora oziroma neenakomerna koncentracija tovora, kar je onemogočilo optimalno izvajanje ključnih operativnih procesov. Dodaten izziv je bilo zahtevno usklajevanje pristaniške logistike z zalednimi prevozi po železnici, predvsem zaradi splošnih omejitev in občasnih popolnih zapor na slovenskem železniškem omrežju.

Razmere so bile podobne tudi v sosednjih pristaniščih, zlasti Trstu in Reki, ki sta, kot izhaja iz opravljene analize, dosegla bistveno slabši rezultat kot leta 2021. V Luki Koper smo kljub razmeram leto 2022 sklenili z rastjo v vseh blagovnih skupinah, odlično pa poslujemo tudi letos, ko smo, kot že omenjeno, v primerjavi s Trstom in Reko na segmentu kontejnerjev dosegli boljši rezultat – Trst je v istem obdobju dosegel triodstotno rast, medtem ko je Reka utrpela 15-odstotni padec pretovora kontejnerjev.

Kako ste poslovali v prvem četrtletju?

Kljub napovedim o postopnem ohlajanju gospodarstva v Luki Koper tudi v prvih mesecih leta 2023 poslujemo dobro. Finančni kazalniki so primerljivi s kazalniki, doseženimi v istem lanskem obdobju, zadovoljni smo tudi z nadaljevanjem rasti pretovora na obeh strateških blagovnih segmentih. Še naprej dosegamo zgodovinske rekorde, tako smo v marcu prvič v zgodovini v enem mesecu pretovorili več kot 100.000 TEU (twenty-foot equivalent unit) kontejnerskih enot ter dosegli nov mesečni rekord v številu pretovorjenih avtomobilov, ki je bil na ravni 90.000 enot.

Trideseti junij bo hitro tukaj. Panoga, v katero odhajam, bo drugačna od te, v kateri trenutno delujem.

Na kontejnerskem terminalu so razmere še vedno negotove, zlasti v ladijskem prometu, a nam je kljub temu v prvih treh mesecih uspelo nekoliko razbremeniti zasedenost kapacitet in doseči štiriodstotno rast pretovora. Odlično smo poslovali tudi na terminalu za avtomobile, kjer smo dosegli 32-odstotno rast pretovora in hkrati presegli načrtovane količine pretovorjenega blaga. Čisti prihodki od prodaje v višini 80,1 milijona evrov so 13 odstotkov oziroma 9,2 milijona evrov višji kot v istem obdobju lani. Čisti poslovni izid je bil s 16,5 milijona evrov na ravni leta 2022 in kar 68 odstotkov višji od načrtovanega.

Poglejmo še do konca leta. Kje vidite ohlajanje?

Težko je napovedati trende za prihodnje, saj se situacija globalno spreminja skoraj vsak dan in je močno odvisna od geopolitičnih dogajanj. Glede na makroekonomske in tržne analize se pričakuje okrevanje gospodarstva v drugi polovici leta in nato zmerna rast v prihodnjem letu. Mi smo sicer v prvem letošnjem četrtletju v določenih produktnih skupinah čutili upad pretovora. To so produkti, vezani na proizvodnjo aluminija, ki ima v EU velike izzive zaradi visokih cen energije. Podobno je bilo pri jeklenih kolutih, ki so namenjeni za gospodinjske aparate in avtomobilsko industrijo, a se stanje popravlja.

Luka je globalno podjetje, ste lakmusov papir stanja v gospodarstvu?

Določeni trgi in ekonomije – to sem izpostavil že prej – so v ohlajanju. Ali je to recesija ali ne, bo pokazala prihodnost. Ladjarji fizične tokove najbolj zaznavajo. Na podlagi pogovorov z njimi lahko rečemo, da se gospodarstvo ZDA ohlaja. Kitajska se po izzivih, ki so jih imeli s korono, bistveno počasneje pobira, kot je bilo pričakovano. Tudi Evropa se zaradi visokih cen energije ubada s problemom slabšega izvoza. Mi v pristanišču čutimo, da je uvoz še vedno močan, na uvozni strani rastemo, na izvozni čutimo ohlajanje. Izvoznega toka je manj.

Pri katerem blagu?

Energija je postala ena pomembnejših tem globalne ekonomije.

Težko rečem. Ne spremljamo, kaj je v kontejnerjih. Vemo pa, da se pri izvozu veča delež praznih kontejnerjev. Normalno je na ravni od 12 do 15 odstotkov, mi smo trenutno pri približno 20 odstotkih. Pri uvozu so številke primerljive z lanskimi.

Ena od težav Luke Koper so zemljišča za razvoj. Ali bo Luka kaj dokupila? Kako je z naložbami?

Mi kot pristanišče vidimo velik potencial za rast. Ne samo pri kontejnerjih in avtomobilih, pač pa tudi v drugih produktnih skupinah. Ogromno energije smo vložili v razvoj pristanišča, da bomo lahko zagotovili ustrezen servis našim strankam. Sprejeli smo za več kot 400 milijonov evrov končnih investicijskih odločitev in intenzivno pridobivamo dokumentacijo ter dovoljenja, potrebna za začetek izvedb. Do leta 2030 pričakujemo, da bomo na leto vložili okrog 100 milijonov evrov za nove investicije. Luka Koper bo na ključnih segmentih podvojila svoje kapacitete. Ključen je kontejnerski terminal, kjer je predvidenih največ investicij, dobra polovica. Cilj je dvig kapacitet na 1,75 milijona kontejnerskih enot. Drugi segment je terminal avtomobilov, ta je pomemben, marca smo, kot že omenjeno, pretovorili skoraj 90 tisoč avtomobilov. Širimo parkirna mesta, junija bo na voljo dodatnih 3500. Hkrati razvijamo dodatna skladišča. Cilj je milijon pretovorjenih avtomobilov na leto. Izziv, s katerim se spoprijemamo, je ankaranski obrobni kanal, ta del je vezan na dogovor med ankaransko občino in državo. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja in njegovi gradnji bi lahko začeli uporabljati koncesijska območja na tako imenovani ankaranski bonifiki in s tem pomembno povečali razpoložljive skladiščne površine v pristanišču.

Nehvaležno je govoriti o konkurenci, pa vendarle. Reka dobiva nove lastnike, v Trstu širijo terminal …

Če pogledamo severni Jadran, lahko ugotovimo, da trenutno konkuriramo predvsem severnoevropskim pristaniščem. Tudi zaradi začasnega nedelovanja pristanišč na severu, težav na infrastrukturi in podobnega so ključni kupci začeli iskati alternative. Nam je uspelo del tovora preusmeriti v Koper. Po študijah znaša skupni potencial v severnem Jadranu šest milijonov TEU (kontejnerskih enot), trenutno pa je kapacitet v njem za slabe tri milijone TEU. Kljub naložbam v Trstu v sedmi in osmi pomol ter investiciji Maerska na Reki pričakujemo, da bo potenciala za rast dovolj. S temi investicijami – tudi našimi v Luki Koper – bomo komaj sledili potrebam trga. Najpomembnejša je širitev prvega pomola na severni del. To bo prineslo 340 metrov nove obale in dobrih šestdeset tisoč kvadratnih metrov novih skladiščnih in manipulativnih površin. Tako bomo povečali naše kapacitete. Prvi pomol je edina logična možnost za širitev kontejnerskega terminala in obale, ki je redka dobrina. Vsak meter obale je pomemben.

FOTO: Blaz Samec

Kaj še bo na področju infrastrukture treba urediti? Kje so ozka grla?

Najprej moramo v Luki Koper izvesti vse potrebno, da bomo pripravljeni na nove možnosti, ki jih bo prinesel drugi tir. Logistika je kot veriga, mi smo samo en del. Z nestrpnostjo pričakujemo drugi tir in polno operativnost obeh tirov ter seveda ureditev obeh vpadnic v Luko Koper. Zgradili smo nova tovorna vhoda, ki sta pomembno razbremenila glavni vhod. Vlagamo v digitalizacijo in brezpapirno poslovanje. Apeliramo na državo, da carinske postopke omogoči v brezpapirni obliki. Cilj je, da se blago čim manj zadržuje v pristanišču. Na koncu naj omenim še nadgradnjo tovorne postaje pred Luko Koper, ki nam bo omogočila v polnosti izkoristiti kapacitete drugega tira ter gradnjo kamionskega terminala, ki se bo letos končala. Naložba je pomembna zlasti z vidika razbremenitve mestnega jedra in glavnega vhoda v Luko Koper, prispevala pa bo tudi k postopni reorganizaciji prometnih tokov pri vstopu v pristanišče in znotraj njega.

Kje ste na področju digitalizacije?

To je eden večjih izzivov podjetja in celotne logistike. Želimo si postati »smartport«, pametno pristanišče. Gre za drugačen način razmišljanja in dela. Smo sredi pilotnega projekta upravljanja dvigal RTG (Rubber Tyred Gantry Crane) na daljavo, nadaljevali bomo z obalnimi dvigali. Cilj je avtomatizirano in brezpapirno poslovanje.

Kaj pa kadri iz preteklosti? Se težave s tako imenovanimi podjetji IPS še vlečejo?

Mi smo zaposlovali že lani, zaposlujemo tudi letos. Če letos izpeljemo plan, bo v Luki Koper delalo že skoraj 2000 redno zaposlenih, tem je treba dodati še približno 300 agencijskih delavcev. Luka Koper ima pripadne in zavzete zaposlene, smo velika luška družina, če lahko tako rečem. Kadrovske probleme iz preteklosti s podjetji ​IPS (izvajalci pristaniških storitev, op. a.) smo ustrezni sanirali z implementacijo tristebrnega modela. Kar zadeva vrednotenje dela, je povprečna bruto plača v Luki Koper približno 3600 evrov, slovensko povprečje je dobrih 2500 evrov. Tu pomembno odstopamo navzgor, a naši delavci si to to nesporno zaslužijo. Smo tudi največji delodajalec na Obali.

Kaj pa zeleni prehod? Ste velik porabnik energije …

Vlagamo v nove tehnologije, ki bodo omogočale znižanje emisij toplogrednih plinov v okolje. Vlagamo v gradnjo sončnih elektrarn, delno jih bomo sofinancirali s projektom Soporem, v okviru katerega bomo zgradili sončno elektrarno z močjo tri megavate. Do konca leta 2025 načrtujemo graditi za okrog sedem megavatov sončnih elektrarn, do leta 2030 pa za deset megavatov, kar je približno 30 odstotkov električne energije, ki jo bo skladno s projekcijami pristanišče porabilo za lastno preskrbo. Vzporedno z Elesom gradimo 110-kilovoltni transformator in daljnovod. To je nujno zaradi potencialne implementacije hranilnikov energije in drugih energetskih rešitev. Največji ogljični odtis povzročamo s težkimi delovnimi stroji. Ti trenutno kot energent uporabljajo fosilna goriva, zato aktivno iščemo tehnologijo, ki bo to nadomestila.

Kaj se vam zdi največji dosežek mandata?

Najprej bi se zahvalil vsem sodelavcem za dobro sodelovanje in uspehe, ki smo jih skupaj dosegli. Izboljšali smo interno komunikacijo in vzpostavili kulturo ciljnega vodenja. Uspelo nam je sprejeti za 430 milijonov evrov končnih investicijskih odločitev in zagotoviti ustrezna finančna sredstva za njihovo izvedbo ter tako postaviti temelje za nadaljnji razvoj pristanišča. V pokoronskem času smo zaznali, da so cene energentov izjemno atraktivne in da prihodnost prinaša bistveno več tveganj. Tako smo v začetku leta 2022 zakupili električno energijo in si s tem za leti 2023 in 2024 zagotovili cene, ki so nižje od lanskih. Hkrati smo podaljšali pogodbo za dobavo električne energije za leti 2025 in 2026. Energetsko krizo smo preživeli neprizadeti. Dodatno pa nam uspeva zniževati ogljični odtis in povečevati energijsko neodvisnost.

Energetika vas spremlja vso kariero. Ste logist ali energetik?

Energija je postala ena pomembnejših tem globalne ekonomije. Konkurenčnost gospodarstva je odvisna od zanesljivih in konkurenčnih inputov. Brez konkurenčnih pogojev za energijo si težko predstavljam konkurenčnost gospodarstva. Moj fokus je bil na logistiki, so me pa kolegi v času energetske krize spraševali, kako gledam na stanje in razvoj trga energentov. Izmenjali smo mnenja in stališča. Spomnim se obdobja, ko sta bila plin in elektrika izjemno poceni. Takrat nihče ni razmišljal o dolgoročnih zakupih, saj so bili energenti dostopni, tudi cenovno. Prišli smo v obdobje, ko je treba razmišljati v smeri zanesljivosti, v tem pogledu pa je cena ključna kategorija. Glede vprašanja, ali sem logist ali energetik, je odgovor oboje.

Vsa podjetja se niso zmogla tako dobro spoprijeti z energetsko krizo. Ali je bila pomoč države zadostna?

Mi nismo koristili podpore in ukrepov, smo jih pa seveda spremljali. Volja, da se v okviru možnosti poiščejo ukrepi, je bila na vladni strani velika. Vlada je finančno in pravno omejena. Bi se dalo bolje? Gospodarstvo bi reklo da, druga stran, da smo bili optimalni. Iz tega se je treba kaj naučiti in to upoštevati pri pripravi nacionalnega energetskega programa.

Niste uporabili državnih pomoči, zato lahko dividende v nasprotju z drugimi podjetji razdelite brez omejitev. Je tako?

En del ukrepov se je, mislim, da nanašal tudi na neizplačilo dividend. Mi teh izzivov nimamo. Dividenda je v korelaciji z zgodovinskimi rezultati.

Kako ste oblikovali predlog 2,50 evra bruto na delnico?

Mi imamo dividendno politiko, predlog je v skladu s politiko in rezultati. Rast delnice Luke Koper je bila v mojem mandatu dvajsetodstotna (pogovor je bil v začetku junija, op. p). Presegli smo ceno 30 evrov za delnico. Dividendni donos bo – če bo predlog potrjen – največji med vsemi podjetji v prvi kotaciji Ljubljanske borze. Kot odgovorna družba moramo poskrbeti za vse deležnike. Ko smo sooblikovali predlog, smo gledali na razvojno komponento. Predlog je bistvo višji kot v preteklosti, je pa še vedno vzdržen in omogoča izvedbo predvidenih investicij v prihodnje. Delničarji morajo biti motivirani, da zaupajo podjetju.

Kje boste nadaljevali kariero? V katero panogo odhajate?

Trideseti junij bo hitro tukaj. To bo drugačna panoga od te, v kateri trenutno delujem.

Greste v trgovino?

Vse bo znano 1. julija.

Nič niste videti zagrenjeni ...

Nimam razloga, veselim se novih izzivov.