Luka Koper lani z 15-odstotno rastjo prihodkov in novimi rekordi

Luka Koper je na ravni skupine lani ob večjem pretovoru kontejnerjev in avtomobilov ter višjih prihodkih iz skladiščnin pridelala 380,3 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 15 odstotkov več kot v letu 2024.

»V skupini Luka Koper smo zaključili še eno uspešno leto,« je rezultate v informaciji o lanskem poslovanju, danes objavljeni prek spletnih strani Ljubljanske borze, komentiralo vodstvo upravljavca edinega slovenskega mednarodnega pristanišča.

Kljub izzivom, ki so jih prinesli nestabilno svetovno gospodarstvo, trgovinska negotovost ter spremenljive dobavne poti - vključno z omejeno plovbo po Rdečem morju in Sueškem prekopu - se je Luka Koper po navedbah vodstva s prilagajanjem in aktivnim iskanjem novih poslovnih priložnosti odzvala uspešno.

Pretovor blaga je bil sicer s 23 milijoni ton na ravni načrtovanih količin in doseženega pretovora leto pred tem. Je pa pretovor kontejnerjev z 1.272.161 kontejnerskimi enotami postavil nov rekord ter je bil 12 odstotkov višji kot v letu 2024 in devet odstotkov nad načrti. Rast je bila po pojasnilih Luke dosežena predvsem zaradi novih poslov, povezanih z oskrbo proizvodnih obratov na zalednih trgih, ter prestrukturiranja ladijskih servisov iz Daljnega vzhoda in Sredozemlja.

Matična družba Luka Koper, ki je predstavljala daleč največji del skupine, je lani pridelala 376,1 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje in skoraj 79,7 milijona evrov čistega dobička. Stopnje rasti so bile zelo podobne kot za skupino. FOTO: Voranc Vogel/Delo

V pristanišču so pretovorili 914.817 avtomobilov, kar je tri odstotke več kot v letu 2024 in tudi od načrtovanih količin. Rasti sta botrovala predvsem povečan uvoz vozil kitajskih proizvajalcev in rastoč izvoz v sredozemske države.

Poslovanje nad pričakovanji

Dobiček iz poslovanja (EBIT) je znašal 96,3 milijona evrov in bil za 44 odstotkov višji kot v predhodnem letu ter za 74 odstotkov nad načrti. K višjemu EBIT so poleg višjih čistih prihodkov od prodaje prispevali tudi višji drugi prihodki v višini 2,9 milijona evrov, predvsem od prejetih odškodnin, pojasnjuje družba.

Višji od načrtovanih so bili stroški storitev, in to zaradi višjih stroškov pristaniških storitev in višjih stroškov koncesije kot posledice večjega pretovora ter višjih čistih prihodkov od prodaje. Stroški dela so bili od načrtovanih višji zaradi višjega izplačila poslovne uspešnosti, drugi odhodki pa zaradi višjih stroškov odškodnin.

Stroški poslovanja, ki so v letu 2025 znašali 290 milijonov evrov, so bili medletno višji za osem odstotkov, za dva odstotka so presegli tudi načrtovane.

Število zaposlenih je bilo ob koncu leta 2025 z 2445 za osem odstotkov višje kot leto pred tem, a obenem za tri odstotke pod načrtovano ravnjo.

Čisti dobiček je na ravni skupine dosegel 81,5 milijona evrov, s čimer je bil za 35 odstotkov višji kot v letu 2024 in za 66 odstotkov boljši od načrtov.

Naložbe v osnovna sredstva so s 132,9 milijona evrov za 140 odstotkov presegle tiste v letu 2024 in so bile za 14 odstotkov višje od načrtovanih.

V sklopu trenutnega obsežnega investicijskega cikla so v Luki od večjih naložb zaključili gradnjo objekta potniškega terminala in gasilskega doma, prvo fazo ureditve novih površin za skladiščenje avtomobilov in prenove hladilnice za hitro pokvarljivo blago, ureditev manipulativnih površin za skladiščenje polnih kontejnerjev, dograditev tehnološkega sistema za dodajanje bio komponente v jet gorivo ter nabavo štirih novih RTG-dvigal.