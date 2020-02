Luka Koper lani z manj pretovora

Skupina Luka Koper je sicer lani povečala čiste prihodke od prodaje za 2,4 milijona evrov - oziroma za odstotek - na 229 milijonov evrov, so sporočili iz družbe. Na finančne rezultate poslovanja skupine je pričakovano vplivala implementacija novega poslovnega modela izvajanja pristaniških storitev in začetek plačevanja takse na pretovor za izgradnjo drugega tira, so pojasnili v družbi. Stroški dela so bili v letu 2019, v primerjavi z letom prej višji za 14,4 milijona evrov, stroški takse na pretovor pa znašajo 4,8 milijona evrov (začetek plačevanja takse je bilo marca 2019).



Pri primerjavi rezultatov z letom 2018 pa je potrebno upoštevati vpliv izrednega dogodka prejete odškodnine za dvigalo v višini 9,3 milijona evrov - kot posledica nesreče, ki se je zgodila leta 2017, so navedli v Luki Koper. Čisti poslovni izid skupine Luka Koper je tako v letu 2019 znašal 40 milijonov evrov, kar je za 32 odstotkov oziroma za 19,3 milijona evrov manj kot v letu 2018. Brez prejete odškodnine za dvigalo v letu 2018 pa bi bil čisti poslovni izid za 23 odstotkov oziroma za 11,7 milijona evrov nižji od doseženega v letu 2018.